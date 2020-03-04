Не отходил четыре дня. Пёс охранял птицу со сломанным крылом

Пользователь Reddit рассказал , что его питомец нашёл раненую птицу под машиной. Автор истории не уверен, был ли это ещё не умеющий летать птенец или птица со сломанным крылом. Мужчина боялся навредить животному, поэтому решил его не трогать.

Мужчина рассказал трогательную историю о своём домашнем любимце, но некоторые комментаторы усомнились в правдивости его слов.

По словам автора публикации, ему приходилось носить еду и воду, поскольку собака не желала оставлять птицу одну.

Несмотря на трогательность истории, некоторые пользователи заподозрили автора публикации в желании получить аналог «лайков». Эта же фотография была опубликована примерно год назад. В тот раз мужчина утверждал, что питомец охранял птицу три дня. Подозрение вызвало и слишком быстро зажившее крыло.

Недавно мы рассказывали о настоящем случае самоотверженности в мире животных.