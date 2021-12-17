Вдалеке от цивилизации. Мужчина 40 лет прожил в лесу и переезжать не собирается
Наверное, временами каждому из нас хотелось пожить несколько дней вдалеке от цивилизации. Но для Кена Смита это желание давно превратилось в реальный образ жизни.
Как сообщает Daily Mail, мужчина поселился на лесной поляне у озера Лох-Трейг около 40 лет назад. Причиной изоляции от общества стали глубокие травмы, полученные ещё в молодости. Когда Смиту было 26 лет, на него напала банда хулиганов, которая оставила парню опасные для жизни увечья. У Кена произошло кровоизлияние в мозг, после чего юноша пролежал в коме 23 дня. Позже он решил, что никогда не будет жить по чьим-то условиям. Теперь сам Смит будет устанавливать для себя правила.
Сейчас мужчине 74 года. Он живёт в собственной хижине, сделанной из местных деревьев, с аккуратно выполненной крышей, материалом для которой послужило гофрированное железо. Его рацион состоит из собранных ягод, урожая со своего огорода и словленной рыбы.
Также у Смита есть коробка воспоминаний, где хранится множество фотографий, сделанных за эти 40 лет. В своей свободной жизни мужчина видит прекрасное во всём: паутине, волнах водоёма, шумящих деревьях или алом закате. Поэтому большую часть времени Кен смотрит на окружающий мир через объектив своей камеры.
Покидать свою хижину мужчина не собирается, мечтая провести в одиночестве всю оставшуюся жизнь.
Кстати, ранее мы писали о мужчине, который 32 года жил на небольшом острове. Однако недавно он переехал. Узнать причину такого решения можно здесь.