Конкурс красоты не удался. Как моделей-верблюдов дисквалифицировали из-за ботокса

Конкурсы красоты проводят не только среди людей, но и верблюдов. Например, в Саудовской Аравии ежегодно проходит фестиваль, на который приглашаются самые привлекательные горбатые животные. Они сражаются за главный приз – денежное вознаграждение в размере 66 миллионов долларов.

Как рассказало издание Aljazeera, требования к кандидатам здесь так же суровы, как и в других конкурсах. Моделям запрещено делать ботокс, подтяжку лица и любые другие косметические процедуры, которые могут повлиять на их внешность.