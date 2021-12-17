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Конкурс красоты не удался. Как моделей-верблюдов дисквалифицировали из-за ботокса

17 декабря 2021 09:29
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Конкурсы красоты проводят не только среди людей, но и верблюдов. Например, в Саудовской Аравии ежегодно проходит фестиваль, на который приглашаются самые привлекательные горбатые животные. Они сражаются за главный приз – денежное вознаграждение в размере 66 миллионов долларов.  

Как рассказало издание Aljazeera, требования к кандидатам здесь так же суровы, как и в других конкурсах. Моделям запрещено делать ботокс, подтяжку лица и любые другие косметические процедуры, которые могут повлиять на их внешность.  

Конкурс красоты не удался. Как моделей-верблюдов дисквалифицировали из-за ботокса-1

Фото: pexels.com  

Самое привлекательное животное члены жюри определяют по следующим параметрам: форма головы, грациозность шеи, изящность горбов и презентабельность одежды. Также отдельное внимание уделяется осанке модели.  

В этом году судьи были особенно честными и бдительными. За время проведения конкурса было дисквалифицировано около 40 моделей. Причиной стало применение косметических процедур, входивших в список запрещённых. Также организаторы фестиваля заявили, что оставлять такие серьёзные нарушения безнаказанными нельзя. На всех обманщиков будут наложены строгие наказания.  

Конкурс красоты не удался. Как моделей-верблюдов дисквалифицировали из-за ботокса-4

Фото: pexels.com  

Пока в Саудовской Аравии верблюды участвуют в конкурсах красоты, слоны на Шри-Ланке готовятся получить биометрические удостоверения личности – подробности здесь.  

# Животные # калейдоскоп # Фотофакт

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