В каких случаях подарок должностному лицу можно расценить как взятку? Спросили у юриста

Новый год все ближе. В преддверии зимних праздников хочется преподнести подарки не только родным и близким, но и поздравить руководство, вручить презенты семейному врачу и любимым учителям детей в школе. Чтобы не преступить черту закона, стоить знать границы между подарком и взяткой.

Александр Костюкевич, юрист:

Взятка, если мы имущество или имущественную выгоду предоставляем должностному лицу в связи с занимаемой им должностью. Когда он или покровительствует нам, или попустительствует. Или в наших интересах, или в интересах лица, которое дает взятку. Или действует, или бездействует.

К должностным лицам относятся не только руководители предприятий и госслужащие. Например, врач, кроме оказания медицинской помощи пациенту, еще выписывает больничные листки. Если медик примет подарок в обмен на заветную справку, его смело причислят к взяточникам. Александр Костюкевич:

Есть должностные лица, занимающие особенное положение. Это Президент, депутаты, члены Совета Республики. Также должностными лицами могут являться и лица, работающие на предприятиях, организациях, в воинских частях, которые в силу своих должностных обязанностей выполняют организационно-хозяйственные должностные обязанности. Или должностные обязанности, которые связаны с выполнением определенных юридически значимых действий.

Основной признак презента – безвозмездность. А вот если будет установлено, что гостинец был преподнесен из корыстных побуждений, даже шоколадка может привести к уголовной ответственности.

Александр Костюкевич:

Максимальная ответственность у нас предусмотрена за получение взятки – до 15 лет лишения свободы. Что касается дачи взятки, то то же самое. Там если есть группа лиц, в зависимости от размера взятки максимальная ответственность – до 10 лет лишения свободы. Нужно знать лицам, которые дают взятки, то есть если со стороны взяткополучателя идет вымогательство взятки или если лицо, которое дает взятку, потом добровольно призналось, активно содействовало в раскрытии преступления, оно будет освобождено от уголовной ответственности. Принимать подарки можно в ходе протокольных и официальных мероприятий, а также по случаю дня рождения и иных праздников. Главное, чтобы презент никак не был связан с непосредственными должностными обязанностями и личной выгодой.

Александр Костюкевич:

Размер подарка не имеет значения. Можно хоть автомобили дарить, это уже будет вопрос в декларировании. Есть пленум Верховного Суда Республики Беларусь от 26 июня 2003 года № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве». В пункте 20 четко указано, какие подарки можно дарить должностным лицам. И в каком случае они не будут считаться взяткой.