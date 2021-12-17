Девушка сходила на 1000 свиданий и поняла, как выбрать «того самого». Вот что она посоветовала
Как найти вторую половинку, если в мире более семи миллиардов людей? Многие в поисках «того самого» регистрируются на различных сайтах знакомств и ходят на свидания. Однако данная «процедура» может продлиться достаточно долго. Например, Анне Свободе понадобилось 19 лет и 1000 свиданий, чтобы встретить своего жениха. Но сейчас она точно знает, на что нужно обращать внимание при знакомстве с потенциальным партнёром.
Как рассказало издание 7NEWS, девушка зарегистрировалась на сайте знакомств в 22 года. Тогда Анна поняла, что, если просто сидеть на месте и ничего не делать, счастье может и не прийти. Поэтому она соглашалась на любые встречи и охотно заводила новые знакомства.
Фото: 7NEWS / Anna Swoboda
Однако поиски своего принца у Анны делились на несколько периодов: иногда она ходила на свидания каждый день, а когда-то делала перерывы в несколько лет из-за новых отношений.
За свой многолетний опыт в общении с противоположным полом девушка сделала определённые выводы. Они и помогли ей встретить своего жениха, с которым она в отношениях около трёх лет.
Фото: 7NEWS / Anna Swoboda
Тем, кто сейчас находится в поисках второй половинки, Анна дала несколько советов, которые, по её мнению, помогут встретить идеального партнёра:
– Найдите себе новое хобби. Это расширит ваш круг интересов, тем самым увеличит количество новых знакомых, которые занимаются тем же делом.
– Эмоционально отпустите предыдущие отношения, относитесь к своему бывшему партнёру нейтрально.
– Найдите людей, которые всегда смогут оказать поддержку и помочь определиться с вашими чувствами.
Пока кто-то изо всех сил пытается найти вторую половинку, некоторые женятся на самих себе. О необычной истории бракосочетания можно узнать здесь.