Девушка сходила на 1000 свиданий и поняла, как выбрать «того самого». Вот что она посоветовала

Как найти вторую половинку, если в мире более семи миллиардов людей? Многие в поисках «того самого» регистрируются на различных сайтах знакомств и ходят на свидания. Однако данная «процедура» может продлиться достаточно долго. Например, Анне Свободе понадобилось 19 лет и 1000 свиданий, чтобы встретить своего жениха. Но сейчас она точно знает, на что нужно обращать внимание при знакомстве с потенциальным партнёром. Как рассказало издание 7NEWS, девушка зарегистрировалась на сайте знакомств в 22 года. Тогда Анна поняла, что, если просто сидеть на месте и ничего не делать, счастье может и не прийти. Поэтому она соглашалась на любые встречи и охотно заводила новые знакомства.

Фото: 7NEWS / Anna Swoboda

Однако поиски своего принца у Анны делились на несколько периодов: иногда она ходила на свидания каждый день, а когда-то делала перерывы в несколько лет из-за новых отношений. За свой многолетний опыт в общении с противоположным полом девушка сделала определённые выводы. Они и помогли ей встретить своего жениха, с которым она в отношениях около трёх лет.

Фото: 7NEWS / Anna Swoboda