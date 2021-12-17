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Девушка сходила на 1000 свиданий и поняла, как выбрать «того самого». Вот что она посоветовала

17 декабря 2021 06:54
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Как найти вторую половинку, если в мире более семи миллиардов людей? Многие в поисках «того самого» регистрируются на различных сайтах знакомств и ходят на свидания. Однако данная «процедура» может продлиться достаточно долго. Например, Анне Свободе понадобилось 19 лет и 1000 свиданий, чтобы встретить своего жениха. Но сейчас она точно знает, на что нужно обращать внимание при знакомстве с потенциальным партнёром.  

Как рассказало издание 7NEWS, девушка зарегистрировалась на сайте знакомств в 22 года. Тогда Анна поняла, что, если просто сидеть на месте и ничего не делать, счастье может и не прийти. Поэтому она соглашалась на любые встречи и охотно заводила новые знакомства.  

Девушка сходила на 1000 свиданий и поняла, как выбрать «того самого». Вот что она посоветовала -1

Фото: 7NEWS / Anna Swoboda  

Однако поиски своего принца у Анны делились на несколько периодов: иногда она ходила на свидания каждый день, а когда-то делала перерывы в несколько лет из-за новых отношений.  

За свой многолетний опыт в общении с противоположным полом девушка сделала определённые выводы. Они и помогли ей встретить своего жениха, с которым она в отношениях около трёх лет.  

Девушка сходила на 1000 свиданий и поняла, как выбрать «того самого». Вот что она посоветовала -4

Фото: 7NEWS / Anna Swoboda  

Тем, кто сейчас находится в поисках второй половинки, Анна дала несколько советов, которые, по её мнению, помогут встретить идеального партнёра:  

– Найдите себе новое хобби. Это расширит ваш круг интересов, тем самым увеличит количество новых знакомых, которые занимаются тем же делом.  

– Эмоционально отпустите предыдущие отношения, относитесь к своему бывшему партнёру нейтрально.  

– Найдите людей, которые всегда смогут оказать поддержку и помочь определиться с вашими чувствами.  

Пока кто-то изо всех сил пытается найти вторую половинку, некоторые женятся на самих себе. О необычной истории бракосочетания можно узнать здесь.  

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