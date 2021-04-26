Мужчина 32 года жил на небольшом острове. Теперь он решил переехать
Мужчина устал от суеты окружающего мира и больше не хотел перед собой видеть цивилизацию. В итоге он перебрался жить на большой остров.
Как сообщает BBC, 81-летний Мауро Моранди переехал на итальянский остров Буделли в 1989 году. По словам мужчины, он хотел начать там новую жизнь, вдали от привычного ему мира. Сначала Мауро и его друзья собиралась заработать на Буделли денег, чтобы отправиться в путешествие, но Моранди так понравился этот остров, что он захотел остаться.
Фото: facebook.com/mauro.dabudelli
Увидев достойного преемника, человек, который ухаживал за островом, оставил своё дело на Мауро. С тех пор мужчина следил, чтобы на Буделли всё было благополучно, общался с туристами, мирно проводил время и делился в соцсетях красивыми пейзажами.
Фото: facebook.com/mauro.dabudelli
Однако не всё было гладко. Несколько раз Моранди хотели выселить, но до сих пор мужчина оставался на острове. В 2020 году президент национального парка Ла-Маддалена Фабрицио Фоннесу сообщил, что Мауро незаконно переоборудовал своё место жительства – бывшую радиостанцию времён Второй мировой войны.
Фото: facebook.com/mauro.dabudelli
И 25 апреля мужчина принял решение – он переезжает. Хотя Моранди беспокоится о том, чтобы с островом, на котором он большую часть времени проводил один, ничего не случилось. Впрочем, жить итальянец будет недалеко – он переберётся на соседний остров архипелага Ла-Маддалена.
Фото: facebook.com/mauro.dabudelli
Кстати, ранее мы рассказывали о парне, который тоже устал от суеты. Он бросил всё и уехал жить на небольшой остров – подробнее здесь.