Мужчина 32 года жил на небольшом острове. Теперь он решил переехать

Мужчина устал от суеты окружающего мира и больше не хотел перед собой видеть цивилизацию. В итоге он перебрался жить на большой остров.

Как сообщает BBC, 81-летний Мауро Моранди переехал на итальянский остров Буделли в 1989 году. По словам мужчины, он хотел начать там новую жизнь, вдали от привычного ему мира. Сначала Мауро и его друзья собиралась заработать на Буделли денег, чтобы отправиться в путешествие, но Моранди так понравился этот остров, что он захотел остаться.