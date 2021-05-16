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«Вау! Кто же это?» Хореограф станцевал на видео, и это стало новым трендом в Tik Tok

16 мая 2021 09:33
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Tik Tok заполонил новый тренд. Автором стал хореограф из Москвы. В конце апреля мужчина начал записывать видео, где танцует, а оно уже стало вирусным. Многие пользователи успели сделать из этого мемы.

«Вау! Кто же это?» Хореограф станцевал на видео, и это стало новым трендом в Tik Tok-1

Фото: tiktok.com/@azamataytaliev25

«Вау! Кто же это? Это же Азамат Айталиев» именно эта фраза в треке принесла хореографу популярность. Сам Азамат генеральный директор Центра поддержки и развития детского, юношеского и взрослого творчества в Москве. Он давно ведет аккаунт в Tik Tok. Но пика популярности мужчина добился, когда начал танцевать под трек с его именем.

«Вау! Кто же это?» Хореограф станцевал на видео, и это стало новым трендом в Tik Tok-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале vm

Пользователи платформы сделали сотни мемов, накладывая песню на кадры из известных фильмов, а также видео со знаменитостями.

«Азамат Айталиев классный».

«Я спокойно прожигал свою жизнь, и в какой-то момент в моих реках появился ОН! Азамат Айталиев!»

В Tik Tok записывают не только тренды, но и полезные советы. У этого парня появились залысины, и он показал, как быстро и качественно их замаскировать смотреть здесь.

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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