«Вау! Кто же это?» Хореограф станцевал на видео, и это стало новым трендом в Tik Tok

Tik Tok заполонил новый тренд. Автором стал хореограф из Москвы. В конце апреля мужчина начал записывать видео, где танцует, а оно уже стало вирусным. Многие пользователи успели сделать из этого мемы.

Фото: tiktok.com/@azamataytaliev25

«Вау! Кто же это? Это же Азамат Айталиев» – именно эта фраза в треке принесла хореографу популярность. Сам Азамат – генеральный директор Центра поддержки и развития детского, юношеского и взрослого творчества в Москве. Он давно ведет аккаунт в Tik Tok. Но пика популярности мужчина добился, когда начал танцевать под трек с его именем.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале vm