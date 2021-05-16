«Вау! Кто же это?» Хореограф станцевал на видео, и это стало новым трендом в Tik Tok

Tik Tok заполонил новый тренд. Автором стал хореограф из Москвы. В конце апреля мужчина начал записывать видео, где танцует, а оно уже стало вирусным. Многие пользователи успели сделать из этого мемы.
Tik Tok заполонил новый тренд. Автором стал хореограф из Москвы. В конце апреля мужчина начал записывать видео, где танцует, а оно уже стало вирусным. Многие пользователи успели сделать из этого мемы.
Фото: tiktok.com/@azamataytaliev25
«Вау! Кто же это? Это же Азамат Айталиев» – именно эта фраза в треке принесла хореографу популярность. Сам Азамат – генеральный директор Центра поддержки и развития детского, юношеского и взрослого творчества в Москве. Он давно ведет аккаунт в Tik Tok. Но пика популярности мужчина добился, когда начал танцевать под трек с его именем.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале vm
Пользователи платформы сделали сотни мемов, накладывая песню на кадры из известных фильмов, а также видео со знаменитостями.
«Азамат Айталиев классный».
«Я спокойно прожигал свою жизнь, и в какой-то момент в моих реках появился ОН! Азамат Айталиев!»
В Tik Tok записывают не только тренды, но и полезные советы. У этого парня появились залысины, и он показал, как быстро и качественно их замаскировать – смотреть здесь.