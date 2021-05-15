Почему мытьё мочалкой может быть вредным для здоровья? Объясняет дерматолог

Казалось бы, чем может навредить обычная мочалка? Врач рассказал, почему не стоит использовать ее, когда вы принимаете душ.

Дерматолог опубликовал видео в своем аккаунте в TikTok. Чарльз часто в своих постах рассказывает полезные вещи, которые люди раньше могли не знать. В одном из таких видео доктор поделился советом, почему мочалки вредны для здоровья.

«Мягкая мочалка – рассадник бактерий», – объяснил медик. Можно ли просто заменить мягкую губку на более жесткую? Спорный вопрос, ведь грубая поверхность может повредить кожу. А тканевые мочалки плохи тем, что с них очень трудно удалить грязь. Как найти выход?

Врач предложил мыться руками, без использования мочалок. Видео набрало почти два миллиона просмотров. Многие согласились с советом Чарльза, но были и те, кто не разделяет мнение врача.

«Я знала, что не одна моюсь руками».

«Я знал! Не зря я всегда моюсь руками».

«Это звучит так же, как предложение мыть руками посуду».