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Почему мытьё мочалкой может быть вредным для здоровья? Объясняет дерматолог

15 мая 2021 18:51
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Казалось бы, чем может навредить обычная мочалка? Врач рассказал, почему не стоит использовать ее, когда вы принимаете душ. 

Почему мытьё мочалкой может быть вредным для здоровья? Объясняет дерматолог-1

Фото: tiktok.com/@drcharlesmd1

Дерматолог опубликовал видео в своем аккаунте в TikTok. Чарльз часто в своих постах рассказывает полезные вещи, которые люди раньше могли не знать. В одном из таких видео доктор поделился советом, почему мочалки вредны для здоровья.

Почему мытьё мочалкой может быть вредным для здоровья? Объясняет дерматолог-4

Фото: tiktok.com/@drcharlesmd1

«Мягкая мочалка – рассадник бактерий», – объяснил медик. Можно ли просто заменить мягкую губку на более жесткую? Спорный вопрос, ведь грубая поверхность может повредить кожу. А тканевые мочалки плохи тем, что с них очень трудно удалить грязь. Как найти выход?

Почему мытьё мочалкой может быть вредным для здоровья? Объясняет дерматолог-7

Фото: tiktok.com/@drcharlesmd1

Врач предложил мыться руками, без использования мочалок. Видео набрало почти два миллиона просмотров. Многие согласились с советом Чарльза, но были и те, кто не разделяет мнение врача.

«Я знала, что не одна моюсь руками».

«Я знал! Не зря я всегда моюсь руками».

«Это звучит так же, как предложение мыть руками посуду».

А еще для здоровья очень важен сон. Четыре упражнения, чтобы расслабиться после тяжелого дня смотрите здесь.

# Полезные советы # калейдоскоп # Фотофакт

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