Она 75 лет хранила подарок. Удивительная история любви – пара воссоединилась после долгих лет разлуки

Удивительная история произошла в Англии. Двое возлюбленных познакомились в 1940-х годах, будучи еще детьми. Спустя 75 лет они снова встретились. Вы не поверите, но пара вновь воссоединилась.

Как сообщает Daily Mail, 81-летний Тони Джексон и 80-летняя Глория Лукс из Шеффилда дружили в школе. Пара впервые увидела друг друга во время рождественского спектакля в роли Марии и Иосифа. Позже они вынуждены были разъехаться по разным городам. Казалось бы, встретиться молодым людям было не суждено, но все произошло иначе.

Подростки расстались, когда им было по 11 лет. Они жили в разных городах, оба завели свои семьи, родили детей. Глория работала учителем начальной школы, а Тони стал инженером.

В 2003 году была организована встреча бывших одноклассников, но Тони не смог на ней присутствовать. Однажды Тони пригласил Глорию и ее мужа Фрэнка на воскресный обед. Тогда он записал телефон Глории, но пара вновь потеряла связь на целых 17 лет.

В 2020 году Тони разбирал старые фотографии и наткнулся на запись, где и был номер телефона его возлюбленной. Он решил позвонить, но даже не надеялся, что Глория ответит – женщина могла сменить номер. Глория не подняла трубку, но позже сама набрала Тони.

«Летом я случайно нашел эту фотографию Глории, которую сделал в 2003 году, с номером стационарного телефона. Я был рад услышать ее голос и поболтать с ней».

С этого момента пара наладила отношения, и теперь они встречались лично и разговаривали несколько раз в день.

«Я была рада снова услышать его, и всего через несколько недель мы решили встретиться. Все прошло очень хорошо, и с тех пор мы не расставались», – добавила Глория.