В детстве эту песню ему пела мама. Тилль Линдеманн исполнил композицию на русском языке

Композиция «Любимый город» была написана в 1939 году специально для фильма «Истребители». Ее исполнял легендарный артист XX века Марк Бернес. Сейчас проходят съемки фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев». По словам режиссера, Линдеманн сам предложил спеть эту песню. Войдет ли композиция в фильм, пока не известно.

Солист Rammstein вырос в немецком городе Росток, что находился на территории ГДР. Его отец работал писателем, мужчина много путешествовал и не раз бывал в Советском Союзе. Сам Тилль был пионером, а песню «Любимый город» маленькому Линдеманну часто пела мама в детстве.