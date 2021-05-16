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В детстве эту песню ему пела мама. Тилль Линдеманн исполнил композицию на русском языке

16 мая 2021 08:11
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Солист немецкой группы Rammstein удивил фанатов. Тилль Линдеманн исполнил песню «Любимый город». Музыкант сделал это на русском языке.

В детстве эту песню ему пела мама. Тилль Линдеманн исполнил композицию на русском языке-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Till Lindemann

Композиция «Любимый город» была написана в 1939 году специально для фильма «Истребители». Ее исполнял легендарный артист XX века Марк Бернес. Сейчас проходят съемки фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев». По словам режиссера, Линдеманн сам предложил спеть эту песню. Войдет ли композиция в фильм, пока не известно.

В детстве эту песню ему пела мама. Тилль Линдеманн исполнил композицию на русском языке-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Till Lindemann

Солист Rammstein вырос в немецком городе Росток, что находился на территории ГДР. Его отец работал писателем, мужчина много путешествовал и не раз бывал в Советском Союзе. Сам Тилль был пионером, а песню «Любимый город» маленькому Линдеманну часто пела мама в детстве.

Не только солист Rammstein спел на русском. На одном из концертов группа Metallica исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови» подробнее здесь.

# Знаменитости # калейдоскоп # Till Lindemann # Тимур Бекмамбетов # Фотофакт

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