Мобильный телефон в туалете – быть беде. Эксперты о том, почему это не просто плохая примета

Почему нельзя пользоваться телефоном, когда вы в туалете? Конечно, есть очевидные негигиеничные причины – это необходимость чаще чистить свои устройства, но просиживание на фарфоровом троне и пролистывание социальных сетей может повредить вашему здоровью. Как сообщает Daily Star, мы редко расстаемся с нашими телефонами. Каждый день мы тратим по несколько часов на отправку смс, звонки и пролистывание бесконечных постов в социальных сетях. Телефоны словно стали нашей конечностью, и мы по умолчанию берем их с собой повсюду, даже туда, куда, возможно, не следовало бы.

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Признайте, ваш телефон – это ваш компаньон в туалете. Согласно журналу The List, компания Vioguard, специализирующаяся на дезинфекции, утверждает, что 73 % из нас листают сообщения, сидя на унитазе или стоя у писсуара. Они добавили, что 93 % представителей поколения Z признались, что пишут смс или играют в игры, занимаясь какими-то делами. И хотя это может не сильно отличаться от чтения газеты или книги в туалете, однако это может быть вредно. Во-первых, вы рискуете уронить телефон в канализацию, но помимо этого, вы также подвергаете себя большому риску заболеваний и инфекций. Эксперты утверждают, что рассеянное внимание может привести к тому, что ваш организм вообще перестанет подавать сигналы о необходимости сходить в туалет. По словам экспертов, беседовавших с изданием The Washington Post, поза, которую вы принимаете, чтобы сходить в туалет, оказывает давление на вены вокруг области ануса, что может привести к геморрою. Поэтому пролистывание ленты социальных сетей во время выполнения своих «дел» может причинить вам сильную боль и зуд.

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