Счастье в мелочах. Семь фото, которые поднимут вам настроение
В жизни далеко не всё и совсем не всегда идёт так, как хотелось бы. Поскольку факт этот хорошо известен, многие люди стараются выработать в себе особый навык – умение радоваться мелочам. Кроме того, иногда для счастья на самом деле нужно совсем немного.
Мы собрали несколько примеров, когда самое простое событие принесло много радости людям или животным.
Это особенные моменты. Показываем 7 снимков, которые растопят ваше сердце
Фото: reddit.com/user/93arkhanov93
Фото: reddit.com/user/uwuzelda
«Я владею 3 профессиями, говорю на 3 языках, воевал 3 года, имею 3 детей и 3 месяца безработный. Мне нужна всего лишь 1 работа».
Фото: instagram.com/australianarmy
Фото: страница пользователя Reddit
«Мой отец с любовью наблюдает за тем, как его сын становится отцом».
Фото: reddit.com/user/siredwardh
«Моя кузина с редким нарушением развития вчера ходила на первое свидание перед танцами. Она так счастлива!»
Фото: reddit.com/user/BooAnna
Кстати, недавно мы рассказывали вдохновляющую историю о молодом человеке из Лиды.
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