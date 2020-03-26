Счастье в мелочах. Семь фото, которые поднимут вам настроение

В жизни далеко не всё и совсем не всегда идёт так, как хотелось бы. Поскольку факт этот хорошо известен, многие люди стараются выработать в себе особый навык – умение радоваться мелочам. Кроме того, иногда для счастья на самом деле нужно совсем немного.

Мы собрали несколько примеров, когда самое простое событие принесло много радости людям или животным.

Это особенные моменты. Показываем 7 снимков, которые растопят ваше сердце