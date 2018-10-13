В Италии обнаружено «вампирское» захоронение

Как сообщает Science Daily, в черепе 10-летнего ребёнка находился камень. Предполагается, что это связано с суеверием. Жители того времени надеялись, что камень во рту помешает умершему подняться из могилы и заразить других болезнью.

Место, где проводились раскопки, также известно как «кладбище младенцев», которое относится к пятому веку. Тогда произошла вспышка малярии, которая унесла жизни многих детей и, вероятно, люди решили похоронить всех умерших от болезни малышей в одном месте. Из 50 ранее обнаруженных там останков все принадлежали детям, самой старшей из которых была трёхлетняя девочка.

Обнаружив останки 10-летнего ребёнка, чей пол ещё неизвестен, археологи предположили, что кладбище могло использоваться и для более взрослых детей. Один из исследователей уточнил, что некоторые участки кладбища не изучены, поэтому пока неясно, будут ли обнаружены останки других детей старше трёх лет.

Руководитель раскопок рассказал, что кладбище изучается с целью узнать больше о вспышке малярии, о суевериях людей того времени и их отношению к умершим. По его словам, возраст ребёнка и его нетипичное захоронение является аномалией даже для этого ненормального кладбища.