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«Новая я». Кристина Орбакайте кардинально сменила имидж – теперь это короткая стрижка

21 сентября 2018 14:35
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Новости России. Певица Кристина Орбакайте кардинально сменила имидж.

Новый образ исполнительница показала на своей странице в Instagram. На снимке у Орбакайте короткая стрижка.

Кристина Орбакайте:
Я с удовольствием соглашаюсь на такие эксперименты!

Пост артистка сопроводила хэштегами «новая я», «жгли жжём и будем жечь».

«Новая я». Кристина Орбакайте кардинально сменила имидж – теперь это короткая стрижка-1

Фото: instagram.com/orbakaite_k

Оказалось, что такой образ певице создали к фотосессии для глянцевого журнала.

Поклонники оценили эксперимент певицы. За сутки пост собрал более 7 тысяч лайков и множество восторженных отзывов.

«Кристина, Вас тут не узнать! Супер»,

«Круто! Но прежний образ привычнее»,

«Вполне красиво. Выразительно»,

«Ещё немного и станете второй Шер».

Ранее неожиданный сюрприз фанатам преподнесла Полина Гагарина.

Лысая Полина Гагарина удивила поклонников новым образом (читать далее). 

# Звезды # калейдоскоп # Кристина Орбакайте # Фотофакт

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