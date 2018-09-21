«Новая я». Кристина Орбакайте кардинально сменила имидж – теперь это короткая стрижка

Пост артистка сопроводила хэштегами «новая я», «жгли жжём и будем жечь».

Кристина Орбакайте: Я с удовольствием соглашаюсь на такие эксперименты!

Новый образ исполнительница показала на своей странице в Instagram. На снимке у Орбакайте короткая стрижка.

Оказалось, что такой образ певице создали к фотосессии для глянцевого журнала.

Поклонники оценили эксперимент певицы. За сутки пост собрал более 7 тысяч лайков и множество восторженных отзывов.

«Кристина, Вас тут не узнать! Супер»,

«Круто! Но прежний образ привычнее»,

«Вполне красиво. Выразительно»,

«Ещё немного и станете второй Шер».

Ранее неожиданный сюрприз фанатам преподнесла Полина Гагарина.