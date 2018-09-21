«Новая я». Кристина Орбакайте кардинально сменила имидж – теперь это короткая стрижка

Новости России. Певица Кристина Орбакайте кардинально сменила имидж.
Новый образ исполнительница показала на своей странице в Instagram. На снимке у Орбакайте короткая стрижка.
Кристина Орбакайте:
Я с удовольствием соглашаюсь на такие эксперименты!
Пост артистка сопроводила хэштегами «новая я», «жгли жжём и будем жечь».
Фото: instagram.com/orbakaite_k
Оказалось, что такой образ певице создали к фотосессии для глянцевого журнала.
Поклонники оценили эксперимент певицы. За сутки пост собрал более 7 тысяч лайков и множество восторженных отзывов.
«Кристина, Вас тут не узнать! Супер»,
«Круто! Но прежний образ привычнее»,
«Вполне красиво. Выразительно»,
«Ещё немного и станете второй Шер».
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