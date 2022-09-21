Их было всего 24. Рассказываем, как британские кролики захватили Австралию

Иногда что-то может круто измениться из-за какой-то мелочи. Кстати, это называется эффектом бабочки. Именно такой случай и произошёл много лет назад в Австралии. Как сообщает CNN, согласно новому исследованию, опубликованному в американском журнале PNAS, невинный рождественский подарок в виде 24 английских кроликов, сделанный в 1859 году, впоследствии стал самым разрушительным биологическим вторжением в Австралии.

Фото: Brendan Beirne/Shutterstock Дикие кролики не являются коренными жителями Австралии и считаются инвазивным видом. Фермеры говорят, что животные быстро размножаются и уничтожают их посевы и землю, это приводит к массовой эрозии почвы и другим экологическим проблемам. «Биологические вторжения являются основной причиной экологических и экономических проблем. Колонизация Австралии европейским кроликом является одним из самых знаковых и разрушительных биологических вторжений в истории человечества», – пишут исследователи. Используя исторические свидетельства, исследователи смогли собрать воедино генетические свидетельства, доказывающие, что вторжение английских кроликов в Австралию связанно с поселенцем по имени Томас Остин, который в 1859 году попросил привезти их сюда со своей родины в Великобритании.

Фото: Bettmann Archive/Getty Images Согласно историческим записям, в обширном поместье Остина в Мельбурне было всего 24 кролика. Но через три года они размножились до тысячи – и продолжали размножаться, отметили исследователи. «Наши результаты показывают, что, несмотря на то, что в Австралию завозили множество видов животных, именно эта партия английских кроликов спровоцировала разрушительное биологическое вторжение, последствия которого ощущаются до сих пор. Это событие вызвало огромную катастрофу в Австралии, также это самый быстрый показатель колонизации для переселённого млекопитающего», – сказал главный автор, а также исследователь из Оксфордского университета Джоэл Алвес. Остин не был первым человеком, завёзшим кроликов в Австралию. На борту первого флота британских кораблей, который достиг Сиднея в 1788 году, было пять животных, и в течение следующих 70 лет было импортировано ещё не менее 90 кроликов. Но именно потомки 24 кроликов Томаса Остина стали доминировать на континенте, об этом говорится в исследовании. Учёные пришли к выводу, что почти все 200 миллионов диких кроликов Австралии происходят от той судьбоносной партии, которую Остин получил в 1859 году.

Фото: deviantart.com/kyoht «Изменение окружающей среды, возможно, сделало Австралию уязвимой для такого вторжения. Но именно генетический состав небольшой группы диких кроликов спровоцировал одно из самых знаковых биологических вторжений всех времен», – говорят исследователи. Исследователи также изучили, как популяции кроликов удалось выжить и процветать в суровой дикой местности Австралии.

Генетический анализ показал, что в отличие от более ранних австралийских кроликов, которые демонстрировали одомашненные черты, такие как «прирученность, висячие уши и причудливо окрашенный мех», кролики, произошедшие от выводка Остина, имели большое количество диких предков. «Если животных разводят для одомашнивания, одна из вещей, которой им не хватает, чтобы выжить в дикой природе – это способность защитить себя от хищников. Этой способности кролики обучаются в процессе эволюции», – сказал соавтор исследования Майк Летник из Университета Нового Южного Уэльса.