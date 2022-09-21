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Одно и то же блюдо каждый день. Чем обычно завтракает принцесса Анна?

21 сентября 2022 12:21
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Бывший королевский шеф-повар рассказал о необычном полезном блюде, которым предпочитает завтракать единственная дочь Елизаветы II – принцесса Анна.

Одно и то же блюдо каждый день. Чем обычно завтракает принцесса Анна? -1


Фото: Marie Claire

Принцесса сохраняет хорошую физическую форму: 72-летняя Анна с раннего возраста занимается конным спортом и любит пешие прогулки. Дочь королевы Елизаветы II придерживается диеты и каждый день начинает с одного и того же полезного завтрака, сообщает издание Marie Claire.

Одно и то же блюдо каждый день. Чем обычно завтракает принцесса Анна? -4


Фото: vesti.az

Как стало известно, Анна завтракает тарелкой фруктов, таким образом запуская метаболизм. В ее меню обязательно должны быть очень спелые бананы.

Одно и то же блюдо каждый день. Чем обычно завтракает принцесса Анна? -7


Фото: Reuters

«Принцесса Анна всегда предпочитала почти черные бананы – перезрелые,  – потому что они легче перевариваются», – рассказал бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди.

Одно и то же блюдо каждый день. Чем обычно завтракает принцесса Анна? -10


Фото: pixabay

Кому-то может показаться не слишком аппетитным, однако у спелых бананов есть ряд преимуществ. Когда банан начинает коричневеть, это означает, что весь крахмал и хлорофилл, содержащийся во фрукте, распались на сахар. Некоторые исследования доказывают, что такой распад увеличивает количество антиоксидантов, которые помогают организму бороться с инфекциями и воспалениями.

Одно и то же блюдо каждый день. Чем обычно завтракает принцесса Анна? -13


Фото: Getty Images

Известно, что в меню королевской особы можно встретить и такие продукты, как копченая сельдь, лосось, яйца и говядина травяного откорма. Принцесса Анна разделяет приемы пищи на несколько небольших перекусов в течение дня. Такой прием помогает разогнать обмен веществ и не набрать лишних килограммов.

Ранее мы рассказывали о секретном меню Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которым их балует шеф-повар в аэропорту Лондона. Стоит оно удивительно дорого, но звучит вкусно – подробности приема королевских особ читайте здесь

# Королевская семья # калейдоскоп # принцесса Анна # Фотофакт

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