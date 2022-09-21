Одно и то же блюдо каждый день. Чем обычно завтракает принцесса Анна?

Бывший королевский шеф-повар рассказал о необычном полезном блюде, которым предпочитает завтракать единственная дочь Елизаветы II – принцесса Анна.
Бывший королевский шеф-повар рассказал о необычном полезном блюде, которым предпочитает завтракать единственная дочь Елизаветы II – принцесса Анна.
Фото: Marie Claire
Принцесса сохраняет хорошую физическую форму: 72-летняя Анна с раннего возраста занимается конным спортом и любит пешие прогулки. Дочь королевы Елизаветы II придерживается диеты и каждый день начинает с одного и того же полезного завтрака, сообщает издание Marie Claire.
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Как стало известно, Анна завтракает тарелкой фруктов, таким образом запуская метаболизм. В ее меню обязательно должны быть очень спелые бананы.
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«Принцесса Анна всегда предпочитала почти черные бананы – перезрелые, – потому что они легче перевариваются», – рассказал бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди.
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Кому-то может показаться не слишком аппетитным, однако у спелых бананов есть ряд преимуществ. Когда банан начинает коричневеть, это означает, что весь крахмал и хлорофилл, содержащийся во фрукте, распались на сахар. Некоторые исследования доказывают, что такой распад увеличивает количество антиоксидантов, которые помогают организму бороться с инфекциями и воспалениями.
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Известно, что в меню королевской особы можно встретить и такие продукты, как копченая сельдь, лосось, яйца и говядина травяного откорма. Принцесса Анна разделяет приемы пищи на несколько небольших перекусов в течение дня. Такой прием помогает разогнать обмен веществ и не набрать лишних килограммов.
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