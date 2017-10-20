Дети и наркотики: как распознать и предотвратить смертельную дружбу с запрещенными препаратами? Подробнее – заведующая подростковым отделением «Городского клинического наркологического диспансера» столицы Людмила Шпаковская.

Людмила Шпаковская, заведующая подростковым отделением «Городского клинического наркологического диспансера» столицы:

Подростковый возраст – он предполагает то, что подростки хотят что-то попробовать новое, изведать. Не всегда могут отказаться от чего-то предложенного. Тема будет актуальна. Безусловно, у нас была проблема по «спайсам», по курительным смесям, как тогда говорили. Сейчас ситуация стабилизировалась. Уменьшается количество подростков, употребляющих эти вещества и состоящих на учёте. Но тем не менее, всё равно подростковый возраст – он особенный и для того, чтобы ребёнок не пробовал, не хотел это пробовать, безусловно, идёт огромная работа с родителями.

Вы видите много случаев. Всегда ли это идёт из семьи: может, от невнимания к ребёнку?

Людмила Шпаковская, заведующая подростковым отделением «Городского клинического наркологического диспансера» столицы:

Ситуации бывают совершенно разные и нельзя говорить 100%, что это только невнимание к ребёнку. Есть особенности и психологической системы человека, его ферментативной системы. Это его социальное окружение. Генетический фактор, биологический.

Можно ли сказать, что это зависит от материального благополучия семьи?

Людмила Шпаковская, заведующая подростковым отделением «Городского клинического наркологического диспансера» столицы:

Наверное, когда денег больше, и родители меньше уделяют внимания ребёнку, они его не слышат, не замечают и стараются «откупиться» деньгами, тогда эта проблема, конечно, актуальна. Люди, которые распространяют наркотики, с удовольствием возьмут того ребёнка, у которого есть деньги.

Наследственность влияет ли? Есть ли какая-то зависимость?

Людмила Шпаковская, заведующая подростковым отделением «Городского клинического наркологического диспансера» столицы:

Это один из факторов. 100% сказать, что, если мама употребляла наркотики, или папа употреблял наркотики, ребёнок 100% будет зависимым, конечно, нельзя. Потому что есть масса причин, которые могут повлиять на это. Если ребёнок будет воспитываться дальше вполне благополучно, если у него будет нормальное социальное окружение, если он будет занят по интересам и у него не будет свободного времени для того, чтобы болтаться без дела, он сможет принять для себя важное решение, то, безусловно, он не попадёт.

Полная версия интервью – в видеоматериале.