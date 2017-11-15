Разрушает стереотипы: как выглядит модель из США ростом 102 сантиметра

Новости США. 21-летняя девушка Дру Преста имеет рост 102 сантиметра. Она живет в Лос-Анджелесе, куда перебралась из небольшого города в штате Невада.

Дру родилась с генетическим заболеванием. По словам девушки, когда она была подростком, многие издевались над ней из-за невысокого роста, но она решила осуществить мечту и уехать в большой город. Переезд позволил Преста найти себя и «наслаждаться жизнью».

Дру Преста:

Сильные и независимые женщины могут смотреть на красоту и не сомневаться в себе. Ребенком я всегда завидовала всем остальным. Психологическое насилие, которое я сама себе создавала, было безумным. После переезда в Лос-Анджелес, мне была предоставлена ​​свобода быть тем, кем я хочу. После 16 лет груз упал с моих плеч. Психологическое насилие – не шутка. Она может разрушить человека. Вы никогда не знаете, что кто-то переживает. Окружайте себя людьми, которые вас любят безоговорочно. Будьте добрыми.

Девушка работает моделью и в индустрии, связанной с модой. Ей нравится позировать и фотографироваться.

Дру отмечает, что ей хочется, чтобы любые девушки не чувствовали ограничений и выходили на подиум. «Не важен рост, размер, инвалидность. Все достойны внимания».

Она уверяет, что чувствует себя свободно.

Мы собрали 10 фото Дру Преста из соцсетей.