Прямой эфир

«В тренде минимализм и максимальная простота». Какую осеннюю обувь выбрать

11 сентября 2020 10:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Юлия Пашкевич, корреспондент:
Ничто так не радует, как покупка новой пары обуви. Что же в тренде осенью 2020 года? На какие модели стоит обратить внимание, а какие лучше обойти стороной? Как выбрать качественную и недорогую обувь?

«В тренде минимализм и максимальная простота». Какую осеннюю обувь выбрать -1

Первое, что нужно сделать, оценить обувь в соотношении цена/качество. Для этого разделите цену на примерное количество раз внедрения пары обуви в ваш гардероб. Так вы поймете, стоит ли товар запрошенной цены.

«В тренде минимализм и максимальная простота». Какую осеннюю обувь выбрать -4

Полина Литвинчук, стилист:
Второй очень важный пункт – это фурнитура. Обращайте внимание на застежки, на молнию. Самое важное – сейчас в тренде минимализм и максимальная простота. То есть если здесь будут какие-то стразы или вот такая линия, вам уже нужно будет стараться сочетать и вписать правильно эти ботильоны в гардероб.

«В тренде минимализм и максимальная простота». Какую осеннюю обувь выбрать -7

Обувь из экокожи набирает все большую популярность. В чем же ее преимущество?

Полина Литвинчук:
На сегодня весь мир, мир моды следит за экологичными трендами, и тем самым у нас появляется такой замечательный материал как экокожа. Он очень близок к износостойкости обычной кожи. Этот материал тоже имеет место быть в нашей повседневной обуви. Бытует мнение, что в искусственной коже нога потеет и неудобна в носке. Если вы выбираете обувь из экологичной кожи, такого не будет, как правило, стелька там из натурального материала и вашим ножкам будет удобно.

«В тренде минимализм и максимальная простота». Какую осеннюю обувь выбрать -10

Если брать женскую обувь, то в тренде – многообразие. Мегапопулярными по-прежнему будут ботинки челси, обувь на толстой подошве, высокие ботфорты. Каждая барышня сможет присмотреть для себя те или иные новинки.

Полина Литвинчук:
Самый главный тренд – это каблук. Каблук может быть квадратным, треугольным, но самое важное, чтобы он был массивным.

«В тренде минимализм и максимальная простота». Какую осеннюю обувь выбрать -13

Второй тренд – это нос. Обязательно выбираем либо треугольный, острый нос. Либо еще есть модели очень актуальные в стиле винтаж 70-х – это квадратный нос.

«В тренде минимализм и максимальная простота». Какую осеннюю обувь выбрать -16

Что касается мужской моды, здесь все намного проще. Сильная половина человечества предпочитает комфорт.

Полина Литвинчук:
Актуальная модель академических оксфордов популярна уже очень давно. Также броги или дерби мужские тоже актуальны как никогда.

«В тренде минимализм и максимальная простота». Какую осеннюю обувь выбрать -19

Свежий тренд – смешение стилей. Та же эклектика. Только у мужчин это классический костюм или классические брюки, которые можно носить под такие кеды.

«В тренде минимализм и максимальная простота». Какую осеннюю обувь выбрать -22

Не стоит забывать и об антитрендах. Неправильно подобранная обувь может испортить все впечатление.

Полина Литвинчук:
Очень важно не забывать и про антитренды. На сегодняшний день первый антитренд – это дискомфорт. Нельзя покупать обувь неподходящего вам размера, которая жмет и в которой вы чувствуете себя абсолютно неудобно и неуверенно в себе. Говоря об антитрендах, важно помнить, что вот такие лишние детали – это тоже сейчас неактуально, поэтому следите за фурнитурой, за деталями. И по возможности выбирайте минимализм.

«В тренде минимализм и максимальная простота». Какую осеннюю обувь выбрать -25

Обращайте внимание на нос обуви, потому что кругленький, классический нос не то, что антитренд, но он уже неактуален, можно выбрать обувь намного интереснее.

«В тренде минимализм и максимальная простота». Какую осеннюю обувь выбрать -28

Но мода и индивидуальный стиль – разные вещи. За всеми трендами не угонишься. Носите то, что нравится и в чем комфортно, ведь уверенность и любовь к себе – это главное ваше украшение.

# Мода # калейдоскоп # Юлия Пашкевич # Полина Литвинчук # Фотофакт # Стиль

Другие новости рубрики

Все новости
Преданнее, чем Хатико. Хозяин не вышел на видеосвязь с кошкой, а та ждала его всю ночь
11 сентября 2020 08:40

Преданнее, чем Хатико. Хозяин не вышел на видеосвязь с кошкой, а та ждала его всю ночь

Мужчина нашёл древнее сокровище. Теперь он знает, как веселились викинги более тысячи лет назад
10 сентября 2020 14:09

Мужчина нашёл древнее сокровище. Теперь он знает, как веселились викинги более тысячи лет назад

Ей уже 65 лет. Как сейчас выглядит главная героиня фильма «Укрощение строптивого»
10 сентября 2020 13:26

Ей уже 65 лет. Как сейчас выглядит главная героиня фильма «Укрощение строптивого»