«В тренде минимализм и максимальная простота». Какую осеннюю обувь выбрать

Юлия Пашкевич, корреспондент:

Ничто так не радует, как покупка новой пары обуви. Что же в тренде осенью 2020 года? На какие модели стоит обратить внимание, а какие лучше обойти стороной? Как выбрать качественную и недорогую обувь?

Первое, что нужно сделать, оценить обувь в соотношении цена/качество. Для этого разделите цену на примерное количество раз внедрения пары обуви в ваш гардероб. Так вы поймете, стоит ли товар запрошенной цены.

Полина Литвинчук, стилист:

Второй очень важный пункт – это фурнитура. Обращайте внимание на застежки, на молнию. Самое важное – сейчас в тренде минимализм и максимальная простота. То есть если здесь будут какие-то стразы или вот такая линия, вам уже нужно будет стараться сочетать и вписать правильно эти ботильоны в гардероб.

Обувь из экокожи набирает все большую популярность. В чем же ее преимущество? Полина Литвинчук:

На сегодня весь мир, мир моды следит за экологичными трендами, и тем самым у нас появляется такой замечательный материал как экокожа. Он очень близок к износостойкости обычной кожи. Этот материал тоже имеет место быть в нашей повседневной обуви. Бытует мнение, что в искусственной коже нога потеет и неудобна в носке. Если вы выбираете обувь из экологичной кожи, такого не будет, как правило, стелька там из натурального материала и вашим ножкам будет удобно.

Если брать женскую обувь, то в тренде – многообразие. Мегапопулярными по-прежнему будут ботинки челси, обувь на толстой подошве, высокие ботфорты. Каждая барышня сможет присмотреть для себя те или иные новинки. Полина Литвинчук:

Самый главный тренд – это каблук. Каблук может быть квадратным, треугольным, но самое важное, чтобы он был массивным.

Второй тренд – это нос. Обязательно выбираем либо треугольный, острый нос. Либо еще есть модели очень актуальные в стиле винтаж 70-х – это квадратный нос.

Что касается мужской моды, здесь все намного проще. Сильная половина человечества предпочитает комфорт. Полина Литвинчук:

Актуальная модель академических оксфордов популярна уже очень давно. Также броги или дерби мужские тоже актуальны как никогда.

Свежий тренд – смешение стилей. Та же эклектика. Только у мужчин это классический костюм или классические брюки, которые можно носить под такие кеды.

Не стоит забывать и об антитрендах. Неправильно подобранная обувь может испортить все впечатление. Полина Литвинчук:

Очень важно не забывать и про антитренды. На сегодняшний день первый антитренд – это дискомфорт. Нельзя покупать обувь неподходящего вам размера, которая жмет и в которой вы чувствуете себя абсолютно неудобно и неуверенно в себе. Говоря об антитрендах, важно помнить, что вот такие лишние детали – это тоже сейчас неактуально, поэтому следите за фурнитурой, за деталями. И по возможности выбирайте минимализм.

Обращайте внимание на нос обуви, потому что кругленький, классический нос не то, что антитренд, но он уже неактуален, можно выбрать обувь намного интереснее.