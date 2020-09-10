Мужчина нашёл древнее сокровище. Теперь он знает, как веселились викинги более тысячи лет назад
Бывший шахтёр в свободное время развлекается поиском кладов с помощью металлоискателя. И в начале сентября пенсионер нашёл настоящее сокровище.
Как сообщает Daily Mail, 73-летний Мик Ботт уже 20 лет ходит с металлоискателем по деревне Торкси в английском графстве Линкольншир. Мужчина выбрал именно это место, потому что в 872 году викинги основали там крупный зимний лагерь.
Фото: instagram.com/cladaestrela
За два десятилетия британец нашёл множество разных вещей 9 века: монеты, пряжки ремней, броши и мерные свинцовые гири. Когда Ботт обнаружил 37 необычных свинцовых фигурок, он подумал, что это очередные гири, но решил на всякий случай проконсультироваться со специалистом.
Эксперт по имени Найджел Миллс, увидев фигурки, испытал смутно знакомое чувство. Чтобы убедиться, что это не гири, мужчина взвесил их – каждая фигурка имела разную массу. Тогда Миллс решил сравнить находку Мика с экспонатами в одном из музеев Осло, там Найджел видел что-то похожее.
Оказалось, что Ботт впервые в истории нашёл полный комплект фигурок для стратегической игры викингов, которая напоминает шахматы. Игра называется Хнефатафл, она пользовалась популярностью у викингов, начиная с 3 века. Потом распространились шахматы, и про Хнефатафл все забыли. Больше об этой игре можно узнать здесь.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Bjorn Andreas Bull-Hansen
Миллс отметил, что в Скандинавии викинги для игры использовали обычные полированные камни, однако здесь, видимо, фигурки было проще изготовить из свинца.
По словам Найджела, Хнефатафл отлично развивает стратегическое мышление. С помощью этой игры викинги могли разрабатывать планы своих нападений на другие города и деревни.
Узнав, какое сокровище попало к нему в руки, Мик решил, что хранить его у себя будет неправильно. Ботт планирует их продать, правда, неизвестно, где они окажутся – в музее или у коллекционера.
Ранее мы рассказывали про ещё одного человека, которому улыбнулась удача. Мальчик хотел проверить подаренный ему металлоискатель и нашёл древнее оружие – здесь подробности.