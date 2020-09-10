Мужчина нашёл древнее сокровище. Теперь он знает, как веселились викинги более тысячи лет назад

Бывший шахтёр в свободное время развлекается поиском кладов с помощью металлоискателя. И в начале сентября пенсионер нашёл настоящее сокровище. Как сообщает Daily Mail, 73-летний Мик Ботт уже 20 лет ходит с металлоискателем по деревне Торкси в английском графстве Линкольншир. Мужчина выбрал именно это место, потому что в 872 году викинги основали там крупный зимний лагерь.

Фото: instagram.com/cladaestrela

За два десятилетия британец нашёл множество разных вещей 9 века: монеты, пряжки ремней, броши и мерные свинцовые гири. Когда Ботт обнаружил 37 необычных свинцовых фигурок, он подумал, что это очередные гири, но решил на всякий случай проконсультироваться со специалистом.

Фото: Daily Mail

Эксперт по имени Найджел Миллс, увидев фигурки, испытал смутно знакомое чувство. Чтобы убедиться, что это не гири, мужчина взвесил их – каждая фигурка имела разную массу. Тогда Миллс решил сравнить находку Мика с экспонатами в одном из музеев Осло, там Найджел видел что-то похожее.

Фото: DNW / BNPS

Оказалось, что Ботт впервые в истории нашёл полный комплект фигурок для стратегической игры викингов, которая напоминает шахматы. Игра называется Хнефатафл, она пользовалась популярностью у викингов, начиная с 3 века. Потом распространились шахматы, и про Хнефатафл все забыли. Больше об этой игре можно узнать здесь.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Bjorn Andreas Bull-Hansen

Миллс отметил, что в Скандинавии викинги для игры использовали обычные полированные камни, однако здесь, видимо, фигурки было проще изготовить из свинца. По словам Найджела, Хнефатафл отлично развивает стратегическое мышление. С помощью этой игры викинги могли разрабатывать планы своих нападений на другие города и деревни.

Фото: DNW / BNPS