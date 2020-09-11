Преданнее, чем Хатико. Хозяин не вышел на видеосвязь с кошкой, а та ждала его всю ночь

Мужчина уехал по делам из дома и каждый вечер звонил своей кошке по видеосвязи. Но один раз он пропустил звонок. Китайское издание Paper опубликовало милую реакцию питомца.

Фото: facebook.com/thepapernews

Житель китайского города Далянь удивился преданности своей кошки Маомао. Чтобы не скучать по любимому питомцу, он перед отъездом установил в комнате камеру и каждый вечер в 9 часов устраивал онлайн-встречу с Маомао.

Фото: facebook.com/thepapernews

По привычке животное каждый день приходило к камере в нужное время. Когда хозяин не вышел на связь, кошка забеспокоилась. Она постоянно находилась возле гаджета, ходила вокруг в ожидании встречи с хозяином. В итоге Маомао задремала возле камеры, но так от нее не отошла.

Фото: facebook.com/thepapernews

Милое видео быстро набрало несколько тысяч просмотров и не оставило пользователей равнодушными. Они начали комментировать такое преданное поведение кошки.

Фото: facebook.com/thepapernews