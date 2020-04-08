В США жена мэра нарушила карантин. Мужчина попросил наказать её так же, как всех остальных
Мэр американского города Альтон штата Иллинойс просил всех жителей соблюдать карантин и не выходить на улицу без серьёзной необходимости. Мужчину не послушала даже его жена.
По информации CNN, мэр Брант Уолкер просил жителей серьёзно отнестись к проблеме распространения коронавируса. Однако офицеры полиции продолжали сообщать мэру о нарушениях.
Фото: twitter.com/brettblumekmox
Тогда Уолкер выступил с заявлением, что теперь полицейские наделяются правом арестовывать и штрафовать нарушителей. И менее чем через 48 часов после выступления Бранта правоохранители наведались в одну из городских таверн, где веселились местные жители.
Фото: скриншот из видео на странице Brant Walker for Alton Mayor
В воскресенье в час ночи мэру сообщили, что среди задержанных оказалась его супруга. Уолкер поручил полицейским относиться к ней так же, как и к остальным нарушителям. Отдыхавшим в таверне людям грозит штраф в 2,5 тысячи долларов или заключение в тюрьме до 364 дней. Позже мэр признался, что его смутили действия супруги.
«Моя жена – взрослый человек, способный самостоятельно принимать решения, и в этом случае у неё была потрясающая нехватка рассудительности», – сказал Уолкер.
Фото: facebook.com/brant.walker.33 (Мэр с женой)
Брант также принёс свои извинения за поступок его супруги.
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