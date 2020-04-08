В США жена мэра нарушила карантин. Мужчина попросил наказать её так же, как всех остальных

Мэр американского города Альтон штата Иллинойс просил всех жителей соблюдать карантин и не выходить на улицу без серьёзной необходимости. Мужчину не послушала даже его жена.

По информации CNN, мэр Брант Уолкер просил жителей серьёзно отнестись к проблеме распространения коронавируса. Однако офицеры полиции продолжали сообщать мэру о нарушениях.