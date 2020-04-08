Прямой эфир

В США жена мэра нарушила карантин. Мужчина попросил наказать её так же, как всех остальных

08 апреля 2020 11:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мэр американского города Альтон штата Иллинойс просил всех жителей соблюдать карантин и не выходить на улицу без серьёзной необходимости. Мужчину не послушала даже его жена. 

По информации CNN, мэр Брант Уолкер просил жителей серьёзно отнестись к проблеме распространения коронавируса. Однако офицеры полиции продолжали сообщать мэру о нарушениях. 

В США жена мэра нарушила карантин. Мужчина попросил наказать её так же, как всех остальных -1

Фото: twitter.com/brettblumekmox 

Тогда Уолкер выступил с заявлением, что теперь полицейские наделяются правом арестовывать и штрафовать нарушителей. И менее чем через 48 часов после выступления Бранта правоохранители наведались в одну из городских таверн, где веселились местные жители. 

В США жена мэра нарушила карантин. Мужчина попросил наказать её так же, как всех остальных -4

Фото: скриншот из видео на странице Brant Walker for Alton Mayor

В воскресенье в час ночи мэру сообщили, что среди задержанных оказалась его супруга. Уолкер поручил полицейским относиться к ней так же, как и к остальным нарушителям. Отдыхавшим в таверне людям грозит штраф в 2,5 тысячи долларов или заключение в тюрьме до 364 дней. Позже мэр признался, что его смутили действия супруги. 

«Моя жена – взрослый человек, способный самостоятельно принимать решения, и в этом случае у неё была потрясающая нехватка рассудительности», – сказал Уолкер. 

В США жена мэра нарушила карантин. Мужчина попросил наказать её так же, как всех остальных -7

Фото: facebook.com/brant.walker.33 (Мэр с женой) 

Брант также принёс свои извинения за поступок его супруги. 

Недавно мы рассказывали о другой необычной ситуации между мужем и женой. 

Женщина с криком выбежала из ресторана, когда мужчина попросил её убрать игрушку – подробности здесь

# Брак и семья # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Почему на эту роль видели только Чулпан Хаматову? Как снимали сериал «Зулейха открывает глаза»
08 апреля 2020 10:26

Почему на эту роль видели только Чулпан Хаматову? Как снимали сериал «Зулейха открывает глаза»

Косметика из черноплодной рябины и «умный» дом для грызуна. Показываем необычные разработки школьников
08 апреля 2020 10:17

Косметика из черноплодной рябины и «умный» дом для грызуна. Показываем необычные разработки школьников

Их не видели здесь почти 30 лет. В Чернобыльскую зону вернулся редкий вид птиц
08 апреля 2020 09:19

Их не видели здесь почти 30 лет. В Чернобыльскую зону вернулся редкий вид птиц