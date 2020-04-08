Их не видели здесь почти 30 лет. В Чернобыльскую зону вернулся редкий вид птиц

В Чернобыльской зоне обнаружено значительное количество глухарей. Ранее эти птицы были там замечены только в 2018 году после 28 лет поисков. Как рассказал сотрудник Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии Сергей Гащак, недавно он вместе с другом пошёл проверять фотоловушки. По пути к ним биолог увидел оленей и тетеревов.

Фото: facebook.com/gaschak

Проверив записи фотоловушек, Гащак был несказанно рад. На кадрах он увидел глухарей. До этого мужчина видел глухариху лишь в 2018 году, при этом он работал в Чернобыльской зоне с 1990 года.

Фото: facebook.com/gaschak

Годом позже биологу удалось найти только немного перьев самки глухаря. И вот теперь Гащак увидел глухариху не только на фотографиях, но ещё и своими глазами. Мужчина смог сам сделать несколько снимков.

Фото: facebook.com/gaschak