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Их не видели здесь почти 30 лет. В Чернобыльскую зону вернулся редкий вид птиц

08 апреля 2020 09:19
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В Чернобыльской зоне обнаружено значительное количество глухарей. Ранее эти птицы были там замечены только в 2018 году после 28 лет поисков. 

Как рассказал сотрудник Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии Сергей Гащак, недавно он вместе с другом пошёл проверять фотоловушки. По пути к ним биолог увидел оленей и тетеревов. 

Их не видели здесь почти 30 лет. В Чернобыльскую зону вернулся редкий вид птиц-1

Фото: facebook.com/gaschak 

Проверив записи фотоловушек, Гащак был несказанно рад. На кадрах он увидел глухарей. До этого мужчина видел глухариху лишь в 2018 году, при этом он работал в Чернобыльской зоне с 1990 года. 

Их не видели здесь почти 30 лет. В Чернобыльскую зону вернулся редкий вид птиц-4

Фото: facebook.com/gaschak 

Годом позже биологу удалось найти только немного перьев самки глухаря. И вот теперь Гащак увидел глухариху не только на фотографиях, но ещё и своими глазами. Мужчина смог сам сделать несколько снимков. 

Их не видели здесь почти 30 лет. В Чернобыльскую зону вернулся редкий вид птиц-7

Фото: facebook.com/gaschak 

Биолог напомнил, что в Украине глухари встречаются редко, они занесены в Красную книгу. Ранее эти птицы были замечены только в Карпатах и Житомирской области, а теперь появились и в Чернобыльской зоне. 

Кстати, ранее в зоне отчуждения был замечен ещё один редких вид животных. 

Они обосновались в пустых сараях и домах – здесь подробнее

# Авария на Чернобыльской АЭС # калейдоскоп # Сергей Гащак # Фотофакт

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