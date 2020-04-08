Почему на эту роль видели только Чулпан Хаматову? Как снимали сериал «Зулейха открывает глаза»
На экраны выходит долгожданная премьера – сериал «Зулейха открывает глаза». Его премьера состоится 13 апреля на телеканале «РТР-Беларусь».
Главные роли в многосерийном фильме сыграли Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Александр Баширов.
Фото: instagram.com/yakhina.info
По сюжету у крестьянки Зулейхи из татарского села убивают мужа, а саму женщину вместе с другими переселенцами отправляют в Сибирь. Здесь в тайге она знакомится с теми, кто ее окружает – это и интеллигенты, и крестьяне, и уголовники со всей страны. Фильм снят по одноименному произведению Гузель Яхиной.
Действия романа происходит в 30-е годы прошлого века. К слову, писательница рассказывала, что представляла в роли главной героини лишь Чулпан Хаматову.
Сериал снимали во многих локациях – от Москвы до Полярного круга. Съемки почти все были натурные, от павильона было решено отказаться, чтобы передать максимальную правду жизни.
Больше информации о съемках сериала смотрите здесь.
Исполнительница роли Настасьи – актриса Юлия Пересильд поблагодарила Гузель Яхину за возможность прикоснуться к ее произведению.
Фото: instagram.com/juliaperesild
Юлия Пересильд:
Это сложное путешествие было по-человечески теплым, легким, радостным! Наши вечера после смен были громкими, счастливыми, веселыми... И это то, что хочется вспоминать. Нам вместе было интересно, и все трудности мы переживали вместе, а значит легче! И с юмором.
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