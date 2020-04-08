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Почему на эту роль видели только Чулпан Хаматову? Как снимали сериал «Зулейха открывает глаза»

08 апреля 2020 10:26
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На экраны выходит долгожданная премьера – сериал «Зулейха открывает глаза». Его премьера состоится 13 апреля на телеканале «РТР-Беларусь».

Главные роли в многосерийном фильме сыграли Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Александр Баширов. 

Почему на эту роль видели только Чулпан Хаматову? Как снимали сериал «Зулейха открывает глаза»-1

Фото: instagram.com/yakhina.info  

По сюжету у крестьянки Зулейхи из татарского села убивают мужа, а саму женщину вместе с другими переселенцами отправляют в Сибирь. Здесь в тайге она знакомится с теми, кто ее окружает – это и интеллигенты, и крестьяне, и уголовники со всей страны. Фильм снят по одноименному произведению Гузель Яхиной.

Действия романа происходит в 30-е годы прошлого века. К слову, писательница рассказывала, что представляла в роли главной героини лишь Чулпан Хаматову.  

Почему на эту роль видели только Чулпан Хаматову? Как снимали сериал «Зулейха открывает глаза»-4

Фото: russia.tv

Сериал снимали во многих локациях – от Москвы до Полярного круга. Съемки почти все были натурные, от павильона было решено отказаться, чтобы передать максимальную правду жизни.

Больше информации о съемках сериала смотрите здесь.   

Почему на эту роль видели только Чулпан Хаматову? Как снимали сериал «Зулейха открывает глаза»-7

Фото: russia.tv

Исполнительница роли Настасьи – актриса Юлия Пересильд поблагодарила Гузель Яхину за возможность прикоснуться к ее произведению. 

Почему на эту роль видели только Чулпан Хаматову? Как снимали сериал «Зулейха открывает глаза»-10

Фото: instagram.com/juliaperesild  

Юлия Пересильд: 
Это сложное путешествие было по-человечески теплым, легким, радостным! Наши вечера после смен были громкими, счастливыми, веселыми... И это то, что хочется вспоминать. Нам вместе было интересно, и все трудности мы переживали вместе, а значит легче! И с юмором.   

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# Кино # калейдоскоп # Чулпан Хаматова # Сергей Маковецкий # Юлия Пересильд

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