Косметика из черноплодной рябины и «умный» дом для грызуна. Показываем необычные разработки школьников
Республиканский конкурс «100 идей для Беларуси». Лучшие идеи уже 9-ый сезон получают путевку в жизнь. Косметика на основе черноплодной рябины – не исключение. Ноу-хау от столичных гимназисток уже заинтересовало отечественных и зарубежных производителей.
Анастасия Желудовская, ученица 11-го класса ГУО «Гимназия №40 г. Минска»:
Мы первые в странах СНГ и Европы использовали именно черноплодную рябину.
Маргарита Курипченко, ученица 11-го класса ГУО «Гимназия №40 г. Минска»:
Много витамина С, флавоноиды, катехины, дубильные вещества. Например, антоцианы способствуют тонизированию кожи лица, а также предотвращению такого заболевания, как купероз.
Анастасия Желудовская:
В Беларуси очень много растительного сырья, которое может быть использовано в косметике. Так почему бы нам не использовать свое же сырье, у себя его не перерабатывать, соответственно, не тратить на это дополнительную валюту и снижать себестоимость итогового продукта.
Результат, как говорится, налицо. Юные химики опытным путем вывели экстракт в 60 градусов и разработали целую линию средств. Без ограничений по возрасту, для сухой и комбинированной кожи.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Запах, конечно, приятный.
Маргарита Курипченко:
Также можем предложить вам крем для лица. Всем очень понравился крем, руки мягкие.
Также шампунь за счет содержания в нем антоцианов придает волосам более насыщенный цвет.
Арсений Жилко также сфокусировался на природе. Юный изобретатель предложил затягивать раны и лечить ожоги 3D-скаффолдами на основе пектина и хитозана. Того самого пектина, который содержится в яблоках и зефире. Он, как губка, сорбирует на себе все вредные вещества и действует подобно антисептику. Достоинств у проекта немало.
Арсений Жилко, ученик 10-го класса ГУО «Гимназия №38 г. Минска»:
Во-первых, все материалы возобновляемые и используются в медицине. Во-вторых, наш материал полностью биоразлагаем и не несет никакого вреда экологии. В-третьих, использование природных антимикробных компонентов снижает риск развития серьезных бактерий, которые могут привыкать к одним и тем же антибиотикам.
Более 10% операций в Беларуси проводят на коже. Добавьте к этому стоматологию и косметологию. Разработку оценят и люди с сахарным диабетом, которые страдают незаживающими ранами. За скаффолдами, определенно, будущее.
Арсений Жилко:
В дальнейшем мы планируем создавать различные формы, например, конусовидные для лечения зубных ран.
Здоровье и комфорт братьев меньших оказались в центре внимания Анжелики Шиманской. 10-классница увлеклась робототехникой и соорудила люкс для домашнего грызуна. За систему «все включено» отвечает плата Ардуино Уно.
Анжелика Шиманская, ученица 10-го класса ГУО «Негорельская средняя школа №1»:
Как только уровень воды в поилке достигает минимума, то сервопривод поворачивает краник, и вода наполняется до необходимого уровня.
С помощью кнопок вы устанавливаете время, через которое должен подаваться корм.
С помощью кнопок вы устанавливаете температуру, при которой должен срабатывать обогреватель или вентилятор.
Такой «умный» дом – находка не только для хозяев в отпуске, но и для ферм, зоопарков и зоомагазинов. Цена не кусается – 36 рублей. А уже модернизировать под конкретный вид животных можно, как угодно. В планах предприимчивой ученицы –видеокамера и дистанционное управление.
Анжелика Шиманская:
Также в мою установку можно добавить датчик движения, который будет открывать необходимые двери, чтобы животное могло передвигаться по клетке.
Молодежный проект «100 идей для Беларуси» – платформа инноваций. Для школьников – это стимул быть на шаг впереди. Заслуги победителей учитываются и при поступлении в ВУЗы.
Юлия Сташкевич, учитель химии ГУО «Гимназия №40 г. Минска»:
Наша гимназия уже 5 лет, как сотрудничает с БГТУ, и наши ребята на базе этого университета работают, создают различные проекты. Это хорошая профориентационная работа, ребята имеют возможность общаться наравне с доцентами, профессорами.