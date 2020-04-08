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Косметика из черноплодной рябины и «умный» дом для грызуна. Показываем необычные разработки школьников

08 апреля 2020 10:17
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Республиканский конкурс «100 идей для Беларуси». Лучшие идеи уже 9-ый сезон получают путевку в жизнь. Косметика на основе черноплодной рябины – не исключение. Ноу-хау от столичных гимназисток уже заинтересовало отечественных и зарубежных производителей.

Анастасия Желудовская, ученица 11-го класса ГУО «Гимназия №40 г. Минска»:
Мы первые в странах СНГ и Европы использовали именно черноплодную рябину.

Косметика из черноплодной рябины и «умный» дом для грызуна. Показываем необычные разработки школьников-1

Маргарита Курипченко, ученица 11-го класса ГУО «Гимназия №40 г. Минска»:
Много витамина С, флавоноиды, катехины, дубильные вещества. Например, антоцианы способствуют тонизированию кожи лица, а также предотвращению такого заболевания, как купероз.

Косметика из черноплодной рябины и «умный» дом для грызуна. Показываем необычные разработки школьников-4

Анастасия Желудовская:
В Беларуси очень много растительного сырья, которое может быть использовано в косметике. Так почему бы нам не использовать свое же сырье, у себя его не перерабатывать, соответственно, не тратить на это дополнительную валюту и снижать себестоимость итогового продукта.

Косметика из черноплодной рябины и «умный» дом для грызуна. Показываем необычные разработки школьников-7

Результат, как говорится, налицо. Юные химики опытным путем вывели экстракт в 60 градусов и разработали целую линию средств. Без ограничений по возрасту, для сухой и комбинированной кожи.

Косметика из черноплодной рябины и «умный» дом для грызуна. Показываем необычные разработки школьников-10

Анастасия Макеева, корреспондент:
Запах, конечно, приятный.

Маргарита Курипченко:
Также можем предложить вам крем для лица. Всем очень понравился крем, руки мягкие.

Косметика из черноплодной рябины и «умный» дом для грызуна. Показываем необычные разработки школьников-13

Также шампунь за счет содержания в нем антоцианов придает волосам более насыщенный цвет.

Косметика из черноплодной рябины и «умный» дом для грызуна. Показываем необычные разработки школьников-16

Арсений Жилко также сфокусировался на природе. Юный изобретатель предложил затягивать раны и лечить ожоги 3D-скаффолдами на основе пектина и хитозана. Того самого пектина, который содержится в яблоках и зефире. Он, как губка, сорбирует на себе все вредные вещества и действует подобно антисептику. Достоинств у проекта немало.

Косметика из черноплодной рябины и «умный» дом для грызуна. Показываем необычные разработки школьников-19

Арсений Жилко, ученик 10-го класса ГУО «Гимназия №38 г. Минска»:
Во-первых, все материалы возобновляемые и используются в медицине. Во-вторых, наш материал полностью биоразлагаем и не несет никакого вреда экологии. В-третьих, использование природных антимикробных компонентов снижает риск развития серьезных бактерий, которые могут привыкать к одним и тем же антибиотикам.

Косметика из черноплодной рябины и «умный» дом для грызуна. Показываем необычные разработки школьников-22

Более 10% операций в Беларуси проводят на коже. Добавьте к этому стоматологию и косметологию. Разработку оценят и люди с сахарным диабетом, которые страдают незаживающими ранами. За скаффолдами, определенно, будущее.

Арсений Жилко:
В дальнейшем мы планируем создавать различные формы, например, конусовидные для лечения зубных ран.

Косметика из черноплодной рябины и «умный» дом для грызуна. Показываем необычные разработки школьников-25

Здоровье и комфорт братьев меньших оказались в центре внимания Анжелики Шиманской. 10-классница увлеклась робототехникой и соорудила люкс для домашнего грызуна. За систему «все включено» отвечает плата Ардуино Уно.

Косметика из черноплодной рябины и «умный» дом для грызуна. Показываем необычные разработки школьников-28

Анжелика Шиманская, ученица 10-го класса ГУО «Негорельская средняя школа №1»:
Как только уровень воды в поилке достигает минимума, то сервопривод поворачивает краник, и вода наполняется до необходимого уровня.

Косметика из черноплодной рябины и «умный» дом для грызуна. Показываем необычные разработки школьников-31

С помощью кнопок вы устанавливаете время, через которое должен подаваться корм.

Косметика из черноплодной рябины и «умный» дом для грызуна. Показываем необычные разработки школьников-34

С помощью кнопок вы устанавливаете температуру, при которой должен срабатывать обогреватель или вентилятор.

Косметика из черноплодной рябины и «умный» дом для грызуна. Показываем необычные разработки школьников-37

Такой «умный» дом – находка не только для хозяев в отпуске, но и для ферм, зоопарков и зоомагазинов. Цена не кусается – 36 рублей. А уже модернизировать под конкретный вид животных можно, как угодно. В планах предприимчивой ученицы –видеокамера и дистанционное управление.

Анжелика Шиманская:
Также в мою установку можно добавить датчик движения, который будет открывать необходимые двери, чтобы животное могло передвигаться по клетке.  

Косметика из черноплодной рябины и «умный» дом для грызуна. Показываем необычные разработки школьников-40

Молодежный проект «100 идей для Беларуси» – платформа инноваций. Для школьников – это стимул быть на шаг впереди. Заслуги победителей учитываются и при поступлении в ВУЗы.

Юлия Сташкевич, учитель химии ГУО «Гимназия №40 г. Минска»:
Наша гимназия уже 5 лет, как сотрудничает с БГТУ, и наши ребята на базе этого университета работают, создают различные проекты. Это хорошая профориентационная работа, ребята имеют возможность общаться наравне с доцентами, профессорами.

Косметика из черноплодной рябины и «умный» дом для грызуна. Показываем необычные разработки школьников-43

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