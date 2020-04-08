Косметика из черноплодной рябины и «умный» дом для грызуна. Показываем необычные разработки школьников

Республиканский конкурс «100 идей для Беларуси». Лучшие идеи уже 9-ый сезон получают путевку в жизнь. Косметика на основе черноплодной рябины – не исключение. Ноу-хау от столичных гимназисток уже заинтересовало отечественных и зарубежных производителей. Анастасия Желудовская, ученица 11-го класса ГУО «Гимназия №40 г. Минска»:

Мы первые в странах СНГ и Европы использовали именно черноплодную рябину.

Маргарита Курипченко, ученица 11-го класса ГУО «Гимназия №40 г. Минска»:

Много витамина С, флавоноиды, катехины, дубильные вещества. Например, антоцианы способствуют тонизированию кожи лица, а также предотвращению такого заболевания, как купероз.

Анастасия Желудовская:

В Беларуси очень много растительного сырья, которое может быть использовано в косметике. Так почему бы нам не использовать свое же сырье, у себя его не перерабатывать, соответственно, не тратить на это дополнительную валюту и снижать себестоимость итогового продукта.

Результат, как говорится, налицо. Юные химики опытным путем вывели экстракт в 60 градусов и разработали целую линию средств. Без ограничений по возрасту, для сухой и комбинированной кожи.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Запах, конечно, приятный. Маргарита Курипченко:

Также можем предложить вам крем для лица. Всем очень понравился крем, руки мягкие.

Также шампунь за счет содержания в нем антоцианов придает волосам более насыщенный цвет.

Арсений Жилко также сфокусировался на природе. Юный изобретатель предложил затягивать раны и лечить ожоги 3D-скаффолдами на основе пектина и хитозана. Того самого пектина, который содержится в яблоках и зефире. Он, как губка, сорбирует на себе все вредные вещества и действует подобно антисептику. Достоинств у проекта немало.

Арсений Жилко, ученик 10-го класса ГУО «Гимназия №38 г. Минска»:

Во-первых, все материалы возобновляемые и используются в медицине. Во-вторых, наш материал полностью биоразлагаем и не несет никакого вреда экологии. В-третьих, использование природных антимикробных компонентов снижает риск развития серьезных бактерий, которые могут привыкать к одним и тем же антибиотикам.

Более 10% операций в Беларуси проводят на коже. Добавьте к этому стоматологию и косметологию. Разработку оценят и люди с сахарным диабетом, которые страдают незаживающими ранами. За скаффолдами, определенно, будущее. Арсений Жилко:

В дальнейшем мы планируем создавать различные формы, например, конусовидные для лечения зубных ран.

Здоровье и комфорт братьев меньших оказались в центре внимания Анжелики Шиманской. 10-классница увлеклась робототехникой и соорудила люкс для домашнего грызуна. За систему «все включено» отвечает плата Ардуино Уно.

Анжелика Шиманская, ученица 10-го класса ГУО «Негорельская средняя школа №1»:

Как только уровень воды в поилке достигает минимума, то сервопривод поворачивает краник, и вода наполняется до необходимого уровня.

С помощью кнопок вы устанавливаете время, через которое должен подаваться корм.

С помощью кнопок вы устанавливаете температуру, при которой должен срабатывать обогреватель или вентилятор.

Такой «умный» дом – находка не только для хозяев в отпуске, но и для ферм, зоопарков и зоомагазинов. Цена не кусается – 36 рублей. А уже модернизировать под конкретный вид животных можно, как угодно. В планах предприимчивой ученицы –видеокамера и дистанционное управление. Анжелика Шиманская:

Также в мою установку можно добавить датчик движения, который будет открывать необходимые двери, чтобы животное могло передвигаться по клетке.