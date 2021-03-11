«В среднем он держится год-полтора в зависимости от кожи». Как проводится татуаж на лице и кому нельзя его делать?

Современная косметология не стоит на месте. С каждым днем в борьбу за красоту вступают новые процедуры. Сегодня под нашим прицелом татуаж. Алеся Галдина, мастер перманентного макияжа:

Перманентный макияж – это внесение пигмента в верхние слои кожи. Работа поверхностная и безболезненная.

Подчеркнуть природную красоту можно с помощью татуажа губ, век и даже межресничного пространства. Среди всех зон брови – абсолютный фаворит. Перманентный макияж способен придать не только цвет. Он поможет убрать асимметрию и сэкономит полчаса сна по утрам. А еще такой мейкап не придется подкрашивать и смывать на ночь.

Алеся Галдина:

В среднем он держится год-полтора в зависимости от кожи, может у кого-то и до двух лет, и также в зависимости от эксплуатации, носки. Если человек пользуется скрабами, пилингами, активно загорает на солнце, то пигмент быстрее выгорает и быстрее выходит из кожи.

Для наведения красоты используются специальные тату-миксы. На кожу сперва наносится обезболивающий гель, и только затем мастер берет в руки машинку. После процедуры появляется легкое шелушение. Через неделю перманент заметно побледнеет, а конечный результат можно оценить лишь спустя месяц. Все дело в регенерации кожи. Для проявления пигмента придется подождать.

В отличие от татуировки, перманентный макияж – не навсегда. Если вы останетесь недовольны результатом, татуаж можно легко свести. Алеся Галдина:

Еще зависит от того, что кожа у каждого человека разная и приживаемость пигмента у каждого человека тоже разная. У кого-то идеально все приживается, у кого-то пигмент может приживаться местами, тогда в этом случае требуется коррекция.

Покраснение и раздражение – не все возможные последствия процедуры. Легкий дискомфорт неизбежен, но не критичен. Анастасия Гавриленко, врач-дерматолог:

Наблюдается отечность, припухлость в местах проведения процедуры, также образование корочек. Все последствия после процедуры являются обратимыми и проходят в течение 10-14 дней.

Татуаж – это процедура не для всех. Наличие высыпаний и герпеса – табу при проведении перманентного макияжа. От процедуры придется воздержаться и при сахарном диабете. Перечень противопоказаний широк, поэтому консультация специалиста не помешает. Анастасия Гавриленко:

Склонность к образованию келоидных рубцов, воспалительные процессы в местах проведения процедуры, также все типы псориаза, беременность и период лактации, тяжелые соматические заболевания, также обострение хронических и онкологических заболеваний.