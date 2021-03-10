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Всех шокирует вопрос про картошку. Посмотрите, какую анкету прислала девушка в приложении для знакомств

10 марта 2021 16:00
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Парень лайкнул девушку в приложении для знакомств Tinder. Но вместо переписки и свидания ему пришлось заполнить анкету, которая будет посложнее, чем некоторые школьные тесты.  

Всех шокирует вопрос про картошку. Посмотрите, какую анкету прислала девушка в приложении для знакомств-1

Фото: twitter.com/justjake

Джейк из Ванкувера поделился в Twitter перепиской с девушкой, с которой у него совпала пара в Tinder. Но Юна не хотела просто переписываться она отправила Google-форму с вопросами, чтобы понять подходят они с Джейком друг другу или нет.

Всех шокирует вопрос про картошку. Посмотрите, какую анкету прислала девушка в приложении для знакомств-4

Фото: twitter.com/justjake

В описании своего профиля Юна указала, что такую анкету получают все, у кого совпадет с ней пара.  

Всех шокирует вопрос про картошку. Посмотрите, какую анкету прислала девушка в приложении для знакомств-7

Фото: twitter.com/justjake

Джейк признался, что иногда вопросы из анкеты приводят в ступор. Ведь девушка спрашивает, не ходит ли он к психологу и просит расставить запятые в предложении. Конечно, есть и стандартные вопросы про рост, знак Зодиака, но попадаются и странные. Например: с каким киногероем ты больше всего себя ассоциируешь, или каким бы блюдом из картофеля стал? Вопрос про картошку шокирует практически всех.  

Всех шокирует вопрос про картошку. Посмотрите, какую анкету прислала девушка в приложении для знакомств-10

Фото: twitter.com/justjake

В конце анкеты Юна спрашивает, как чувствует себя парень после такого опроса и нужно ли ей знать что-то еще, кроме этих ответов.

Пост в Twitter быстро набрал 20 тысяч лайков. Пользователи не остались равнодушными.

«Она либо чертовски классная юмористка, либо полная психичка. Я уверен, что она просто очень хорошо шутит. Надеюсь, что вы пойдёте на это свидание».  

«Это крутой фильтр, но я бы не пошёл с ней на свидание».  

Кстати, существует Tinder не только для людей. В Великобритании создали такое приложение для коров. Как оно работает – читайте здесь.  

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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