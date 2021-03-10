Прямой эфир

Тело человека за ночь может выделить почти стакан пота! Как чистить матрас, и насколько часто нужно это делать?

10 марта 2021 12:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как часто нужно чистить матрасы? Оказывается, это нужно делать хотя бы раз в несколько месяцев. Вы просто не представляете, сколько там скапливается грязи!  

Тело человека за ночь может выделить почти стакан пота! Как чистить матрас, и насколько часто нужно это делать?-1

Фото: tiktok.com/vaneamaro91

Домохозяйка из США делится советами в своем аккаунте в TikTok по уборке. В одном из видео она рассказала, почему нужно часто чистить матрас и как это сделать. Ванесса Амаро работает в клининговой компании. Девушка сказала, что есть три вещи в доме, которые люди моют крайне редко это мусорное ведро, подстилка питомца и матрас.

Тело человека за ночь может выделить почти стакан пота! Как чистить матрас, и насколько часто нужно это делать?-4

Фото: tiktok.com/vaneamaro91

Казалось бы, мы спим не на матрасе, а на простыни, которая его и защищает. Дело в том, что человеческое тело за ночь способно выделять почти стакан пота, и все просачивается и впитывается в матрас. Только представьте, сколько грязи там накапливается…Как же почистить матрас?

Тело человека за ночь может выделить почти стакан пота! Как чистить матрас, и насколько часто нужно это делать?-7

Фото: tiktok.com/vaneamaro91

Вначале Ванесса посыпает всю поверхность пищевой содой и оставляет на 10 часов.

Тело человека за ночь может выделить почти стакан пота! Как чистить матрас, и насколько часто нужно это делать?-10

Фото: tiktok.com/vaneamaro91

Затем нужно тщательно очистить поверхность с помощью вакуумного клинера.

Тело человека за ночь может выделить почти стакан пота! Как чистить матрас, и насколько часто нужно это делать?-13

Фото: tiktok.com/vaneamaro91

После этого появятся пятна, которые были незаметны до сих пор. Их можно удалить с помощью специального раствора и щетки.

Тело человека за ночь может выделить почти стакан пота! Как чистить матрас, и насколько часто нужно это делать?-16

Фото: tiktok.com/vaneamaro91

Для раствора понадобятся две кружки воды, одна кружка перекиси водорода, пять капель прозрачного средства для мытья посуда и столько же эфирного масла. Готово! После этого можно забыть о чистке матраса еще на несколько месяцев.

А вот еще один полезный совет. Если у вас появились заломы на кожаной обуви, не спешите ее выбрасывать. Мы знаем, как превратить поношенную пару кроссовок в почти новую подробности здесь.

# Полезные советы # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мой рацион в течение дня составлял стакан кефира и кусок чёрного хлеба». Рассказываем историю успеха певицы Жанет
10 марта 2021 12:47

«Мой рацион в течение дня составлял стакан кефира и кусок чёрного хлеба». Рассказываем историю успеха певицы Жанет

«Откуда он знал, куда идти?» Этот пёс каждый день ходил на могилу хозяина, чтобы вновь увидеть лучшего друга
10 марта 2021 12:07

«Откуда он знал, куда идти?» Этот пёс каждый день ходил на могилу хозяина, чтобы вновь увидеть лучшего друга

Когда наконец уйдут морозы и придёт тепло? Погода в Беларуси до конца недели
10 марта 2021 10:54

Когда наконец уйдут морозы и придёт тепло? Погода в Беларуси до конца недели