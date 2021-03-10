Тело человека за ночь может выделить почти стакан пота! Как чистить матрас, и насколько часто нужно это делать?

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как часто нужно чистить матрасы? Оказывается, это нужно делать хотя бы раз в несколько месяцев. Вы просто не представляете, сколько там скапливается грязи!

Фото: tiktok.com/vaneamaro91

Домохозяйка из США делится советами в своем аккаунте в TikTok по уборке. В одном из видео она рассказала, почему нужно часто чистить матрас и как это сделать. Ванесса Амаро работает в клининговой компании. Девушка сказала, что есть три вещи в доме, которые люди моют крайне редко – это мусорное ведро, подстилка питомца и матрас.

Фото: tiktok.com/vaneamaro91

Казалось бы, мы спим не на матрасе, а на простыни, которая его и защищает. Дело в том, что человеческое тело за ночь способно выделять почти стакан пота, и все просачивается и впитывается в матрас. Только представьте, сколько грязи там накапливается…Как же почистить матрас?

Фото: tiktok.com/vaneamaro91

Вначале Ванесса посыпает всю поверхность пищевой содой и оставляет на 10 часов.

Фото: tiktok.com/vaneamaro91

Затем нужно тщательно очистить поверхность с помощью вакуумного клинера.

Фото: tiktok.com/vaneamaro91

После этого появятся пятна, которые были незаметны до сих пор. Их можно удалить с помощью специального раствора и щетки.

Фото: tiktok.com/vaneamaro91