В среднем 10-минутный фильм делают около года. Как создаются мультфильмы в Беларуси и над чем сейчас работают на киностудии?

Кристина Сушкевич, корреспондент:

Анимационные картины от «Беларусьфильм» удостоены престижных наград на фестивалях. А совсем скоро наша анимация отпразднует полувековой юбилей.

Немногие знают о богатой истории нашей студии, и что первым анимационным фильмом был «Незнайка-поэт». Как же создаются мультфильмы и над чем сейчас работают в киностудии?

Даниил Жюгжда, художник-постановщик:

Я отвечаю за картинку. Я разрабатываю стилистическое решение персонажей, чтобы все выглядело в кадре красиво. В нашем фильме, я надеюсь, что будут сочетаться два стиля: рисованная технология и так называемая перекладка. Разрабатывается плоская марионетка персонажа: отдельно ручки, ножки, потом они двигаются.

Рисованные фильмы, кукольная мультипликация и перекладка, с тех пор многое изменилось. Компьютерные технологии упрощают процесс создания анимации.

Рискованный старт и долгий путь прошла картина «Звезды седьмого неба» – это первый полнометражный мюзикл, который выйдет уже весной 2021 года. Елена Турова, режиссер игрового и анимационного кино, сценарист:

История добрая, о вечном, о том, как человеку важно оставаться добрым, верящим в лучшее, смотреть вверх, а не себе под ноги.

В среднем десятиминутный фильм создается около года. Так было принято решение разделить мюзикл на пять частей, над которыми работали в течение пяти лет. А завершающим звеном стала шестая часть, позволив объединить все в один полнометражный мультфильм. Елена Турова:

Сначала есть сказка, потом по этой сказке создается сценарий, где расписана каждая сценка, что происходит в каждом маленьком кусочке, проставляется тайминг, выписываются основные реплики, крупности планов. Важно обозначить стилевые эскизы – так можно будет понять, в правильном ли направлении движется команда и как будет выглядеть мультик.

Елена Турова:

Создается таблица персонажей, где очень четко вырисовывается, как они должны выглядеть, как они относительно друг друга по размеру, какая у них пластика.

Мария Ковальская, художник-аниматор:

Аниматоры непосредственно оживляют персонажа. Дают ему какие-то возможности двигаться как-то особенно красиво, какие-то характерные черты проявляют по заданию режиссера. Елена Турова:

Обычные черновые картинки здесь кажутся большими, на самом деле они достаточно небольшого размера, они статичны, но видно по линейке, какая картинка сколько держится, музыка уже подложена. Работа аниматора выглядит примерно вот так. Этот же кусочек, вот он начинает шевелиться.

Но это еще не конец, чтобы увидеть результат, нужно все это дело еще раскрасить, нужно заново все это собрать, и тогда у нас получается что-то вроде вот такого.

Над фильмом работало много артистов. Задача была непростая: подобрать не только поющего эстрадного исполнителя, но и того, кто может актерски озвучить персонажа. Мы заглянули в закулисье, где совсем недавно началась работа над новым анимационным проектом.

Светлана Ветрова, художник:

В центре сюжета стоят два современных мальчика, которые случайно попадают в мир языческой мифологии, славянской. И, взаимодействуя с героями мифологического мира, спасают и помогают как героям мифологического мира, так и нашему миру, потому что миры взаимосвязаны.

Здесь представлены те самые стилевые эскизы. Вот и мальчишки, которые попадают в иной мир, и другие персонажи древнеславянской мифологии. Своих нужно знать, ведь наша мифология не на слуху, если сравнивать ее с древнегреческой.

Елена Турова:

Есть несколько строчек, когда проходят древнюю историю, кто-то вспомнит, что был Перун, Велес, вряд ли кто-то вспомнит, может кто-то вспомнит, что есть замечательный праздник Иван Купала, но вряд ли кто-то знает, что у Купалы была сестра-близнец.