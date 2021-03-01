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В среднем 10-минутный фильм делают около года. Как создаются мультфильмы в Беларуси и над чем сейчас работают на киностудии?

01 марта 2021 11:31
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Кристина Сушкевич, корреспондент:
Анимационные картины от «Беларусьфильм» удостоены престижных наград на фестивалях. А совсем скоро наша анимация отпразднует полувековой юбилей.

В среднем 10-минутный фильм делают около года. Как создаются мультфильмы в Беларуси и над чем сейчас работают на киностудии? -1

Немногие знают о богатой истории нашей студии, и что первым анимационным фильмом был «Незнайка-поэт». Как же создаются мультфильмы и над чем сейчас работают в киностудии?

В среднем 10-минутный фильм делают около года. Как создаются мультфильмы в Беларуси и над чем сейчас работают на киностудии? -4

Даниил Жюгжда, художник-постановщик:
Я отвечаю за картинку. Я разрабатываю стилистическое решение персонажей, чтобы все выглядело в кадре красиво. В нашем фильме, я надеюсь, что будут сочетаться два стиля: рисованная технология и так называемая перекладка. Разрабатывается плоская марионетка персонажа: отдельно ручки, ножки, потом они двигаются.

В среднем 10-минутный фильм делают около года. Как создаются мультфильмы в Беларуси и над чем сейчас работают на киностудии? -7

Рисованные фильмы, кукольная мультипликация и перекладка, с тех пор многое изменилось. Компьютерные технологии упрощают процесс создания анимации.

В среднем 10-минутный фильм делают около года. Как создаются мультфильмы в Беларуси и над чем сейчас работают на киностудии? -10

Рискованный старт и долгий путь прошла картина «Звезды седьмого неба» – это первый полнометражный мюзикл, который выйдет уже весной 2021 года.

Елена Турова, режиссер игрового и анимационного кино, сценарист:
История добрая, о вечном, о том, как человеку важно оставаться добрым, верящим в лучшее, смотреть вверх, а не себе под ноги.

В среднем 10-минутный фильм делают около года. Как создаются мультфильмы в Беларуси и над чем сейчас работают на киностудии? -13

В среднем десятиминутный фильм создается около года. Так было принято решение разделить мюзикл на пять частей, над которыми работали в течение пяти лет. А завершающим звеном стала шестая часть, позволив объединить все в один полнометражный мультфильм.

Елена Турова:
Сначала есть сказка, потом по этой сказке создается сценарий, где расписана каждая сценка, что происходит в каждом маленьком кусочке, проставляется тайминг, выписываются основные реплики, крупности планов.

Важно обозначить стилевые эскизы – так можно будет понять, в правильном ли направлении движется команда и как будет выглядеть мультик.

В среднем 10-минутный фильм делают около года. Как создаются мультфильмы в Беларуси и над чем сейчас работают на киностудии? -16

Елена Турова:
Создается таблица персонажей, где очень четко вырисовывается, как они должны выглядеть, как они относительно друг друга по размеру, какая у них пластика.

В среднем 10-минутный фильм делают около года. Как создаются мультфильмы в Беларуси и над чем сейчас работают на киностудии? -19

Мария Ковальская, художник-аниматор:
Аниматоры непосредственно оживляют персонажа. Дают ему какие-то возможности двигаться как-то особенно красиво, какие-то характерные черты проявляют по заданию режиссера.

Елена Турова:
Обычные черновые картинки здесь кажутся большими, на самом деле они достаточно небольшого размера, они статичны, но видно по линейке, какая картинка сколько держится, музыка уже подложена. Работа аниматора выглядит примерно вот так. Этот же кусочек, вот он начинает шевелиться.

В среднем 10-минутный фильм делают около года. Как создаются мультфильмы в Беларуси и над чем сейчас работают на киностудии? -22

Но это еще не конец, чтобы увидеть результат, нужно все это дело еще раскрасить, нужно заново все это собрать, и тогда у нас получается что-то вроде вот такого.

В среднем 10-минутный фильм делают около года. Как создаются мультфильмы в Беларуси и над чем сейчас работают на киностудии? -25

Над фильмом работало много артистов. Задача была непростая: подобрать не только поющего эстрадного исполнителя, но и того, кто может актерски озвучить персонажа. Мы заглянули в закулисье, где совсем недавно началась работа над новым анимационным проектом.

В среднем 10-минутный фильм делают около года. Как создаются мультфильмы в Беларуси и над чем сейчас работают на киностудии? -28

Светлана Ветрова, художник:
В центре сюжета стоят два современных мальчика, которые случайно попадают в мир языческой мифологии, славянской. И, взаимодействуя с героями мифологического мира, спасают и помогают как героям мифологического мира, так и нашему миру, потому что миры взаимосвязаны.

В среднем 10-минутный фильм делают около года. Как создаются мультфильмы в Беларуси и над чем сейчас работают на киностудии? -31

Здесь представлены те самые стилевые эскизы. Вот и мальчишки, которые попадают в иной мир, и другие персонажи древнеславянской мифологии. Своих нужно знать, ведь наша мифология не на слуху, если сравнивать ее с древнегреческой.

В среднем 10-минутный фильм делают около года. Как создаются мультфильмы в Беларуси и над чем сейчас работают на киностудии? -34

Елена Турова:
Есть несколько строчек, когда проходят древнюю историю, кто-то вспомнит, что был Перун, Велес, вряд ли кто-то вспомнит, может кто-то вспомнит, что есть замечательный праздник Иван Купала, но вряд ли кто-то знает, что у Купалы была сестра-близнец.

В среднем 10-минутный фильм делают около года. Как создаются мультфильмы в Беларуси и над чем сейчас работают на киностудии? -37

История была отобрана два года назад, когда киностудия проводила конкурс на лучший сценарий для полнометражного анимационного мультфильма для молодых авторов. Приключенческое фэнтези на еще не раскрученную тему будет просвещать не только детей, но и взрослых. А уже 12 марта белорусской анимации исполнится 50 лет.

# Мультфильмы # калейдоскоп # Кристина Сушкевич # Елена Турова # Фотофакт # Мультфильмы

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