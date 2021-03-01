Биоразлагаемая упаковка: маркетинг или действительно забота о природе?

Быть экологичным и отказываться от привычных полиэтиленовых пакетов – модно. Так многие отдают предпочтение упаковкам с пометкой «биоразлагаемый», думая, что заботятся о природе. Но так ли это или это еще один маркетинговый ход?
Быть экологичным и отказываться от привычных полиэтиленовых пакетов – модно. Так многие отдают предпочтение упаковкам с пометкой «биоразлагаемый», думая, что заботятся о природе. Но так ли это или это еще один маркетинговый ход?
Екатерина Ботян, заведующая отделом обращения с отходами РУП «Бел НИЦ «Экология»:
Население неправильно понимает понятие биоупаковки. Биоупаковка в первую очередь позиционирует себя как компостируемая упаковка – упаковка, которая способна разлагаться. Это не совсем так, на самом деле на сегодня в стране есть три вида биоупаковки.
Это компостируемая, биоразлагаемая и биоосновная упаковки. Например, компостируемая упаковка изготавливается из растительного сырья, для разложения которой необходимы специальные условия. При этом, надо быть честным, производство любой упаковки оставляет свой экологический след – воздействие на окружающую среду.
Дмитрий Гриншпан, доктор химических наук, профессор:
На мой взгляд, биоразлагаемые – это те, которые разлагаются в окружающей среде под действием воды, солнца, ветра, какого-то ограниченного времени. Это природные полимеры.
Пока «зеленые» инициативы борются за упаковки на биологической основе, есть и такие производители, которые используют гринвошинг – это ложное экологическое позиционирование компании. Так пакет с пометкой «био» не может быть бесплатным в супермаркетах, а привычные бумажные стаканчики покрыты внутри пленкой, чтобы сохранить содержимое.
Дмитрий Гриншпан:
С целлюлозой работаем, но по безсероуглеродному процессу, абсолютно нет никаких экологических выбросов. Работаем много с крахмалом, с производными целлюлозы. Все они экологические, биораспадаемые. Это возобновляемое сырье с неограниченной сырьевой базой.
Современные проблемы требуют инновационных решений. Так стремление сделать упаковку экологичной показало – возможно все. В технопарке на базе химического факультета Белгосуниверситета были созданы альтернативные, действительно «зеленые» упаковки.
Дмитрий Гриншпан:
Нашлась такая идея, чтобы сделать пакет экологичным, биоразлагаемым, но «чаинки» чтобы в рот не попадали.
Мыслить глобально, а действовать локально. Мы попробовали эко-конфеты с быстроразлагающейся упаковкой. Обертка с виду напоминает обычную бумагу, но не особо влияет на вкус, разлагаясь во рту и растворяясь вместе с желатиновой сладостью.
Дмитрий Гриншпан:
Мы сейчас уже получили образцы для холодной воды, сейчас хотим получить образцы для горячей. Есть пакетики для чая, они из синтетических полимеров.
Любители «чаевничать» забеспокоились: привычные пакетики чая тоже наносят вред. Разработанная упаковка для листового чая растворяется в воде, тем самым все содержимое оказывается в кружке. А вот и другие варианты эко-упаковки: здесь уже листья чая не попадают в чашку, а напиток заваривается обычным способом, только с использованием специального материала.
Природа не прощает ошибок. Но как распознать эко-дружественный пакет среди бизнес-проектов с пометкой «био»?
Екатерина Ботян:
В первую очередь нужно знать существующие маркировки сертифицированных продуктов, их на сегодняшний день в мире 30. Обычно когда вы видите какой-то обозначающий знак – это «Листок жизни», «Северный лебедь», всегда под этим значком будет и номер персонализированного сертификата, который выдали этому предприятию.
Главное – это цикличность, использование эко-тары многоразово. Доброе дело без награды не останется. Живите экологично.