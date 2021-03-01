Биоразлагаемая упаковка: маркетинг или действительно забота о природе?

Быть экологичным и отказываться от привычных полиэтиленовых пакетов – модно. Так многие отдают предпочтение упаковкам с пометкой «биоразлагаемый», думая, что заботятся о природе. Но так ли это или это еще один маркетинговый ход?

Екатерина Ботян, заведующая отделом обращения с отходами РУП «Бел НИЦ «Экология»:

Население неправильно понимает понятие биоупаковки. Биоупаковка в первую очередь позиционирует себя как компостируемая упаковка – упаковка, которая способна разлагаться. Это не совсем так, на самом деле на сегодня в стране есть три вида биоупаковки.

Это компостируемая, биоразлагаемая и биоосновная упаковки. Например, компостируемая упаковка изготавливается из растительного сырья, для разложения которой необходимы специальные условия. При этом, надо быть честным, производство любой упаковки оставляет свой экологический след – воздействие на окружающую среду.

Дмитрий Гриншпан, доктор химических наук, профессор:

На мой взгляд, биоразлагаемые – это те, которые разлагаются в окружающей среде под действием воды, солнца, ветра, какого-то ограниченного времени. Это природные полимеры.

Пока «зеленые» инициативы борются за упаковки на биологической основе, есть и такие производители, которые используют гринвошинг – это ложное экологическое позиционирование компании. Так пакет с пометкой «био» не может быть бесплатным в супермаркетах, а привычные бумажные стаканчики покрыты внутри пленкой, чтобы сохранить содержимое.

Дмитрий Гриншпан:

С целлюлозой работаем, но по безсероуглеродному процессу, абсолютно нет никаких экологических выбросов. Работаем много с крахмалом, с производными целлюлозы. Все они экологические, биораспадаемые. Это возобновляемое сырье с неограниченной сырьевой базой. Современные проблемы требуют инновационных решений. Так стремление сделать упаковку экологичной показало – возможно все. В технопарке на базе химического факультета Белгосуниверситета были созданы альтернативные, действительно «зеленые» упаковки.

Дмитрий Гриншпан:

Нашлась такая идея, чтобы сделать пакет экологичным, биоразлагаемым, но «чаинки» чтобы в рот не попадали. Мыслить глобально, а действовать локально. Мы попробовали эко-конфеты с быстроразлагающейся упаковкой. Обертка с виду напоминает обычную бумагу, но не особо влияет на вкус, разлагаясь во рту и растворяясь вместе с желатиновой сладостью.

Дмитрий Гриншпан:

Мы сейчас уже получили образцы для холодной воды, сейчас хотим получить образцы для горячей. Есть пакетики для чая, они из синтетических полимеров. Любители «чаевничать» забеспокоились: привычные пакетики чая тоже наносят вред. Разработанная упаковка для листового чая растворяется в воде, тем самым все содержимое оказывается в кружке. А вот и другие варианты эко-упаковки: здесь уже листья чая не попадают в чашку, а напиток заваривается обычным способом, только с использованием специального материала.