В игровой форме ребята укрепляют знания по истории, географии, иностранным языкам. Как работает турфирма в одной гимназии Минска

Ульяна Габинет, учащаяся гимназии № 31 г. Минска:

Добро пожаловать в наше туристическое агентство! Это является офисом нашего туристического агентства. У каждого отдела есть свой стенд: эколого-краеведческий отдел, экскурсионно-туристический, информационно-рекламный, отдел связей с общественностью и другие.

«Академия Путешествий» – организация серьезная и эксклюзивная, такую не сыщешь ни в одном учебном заведении страны, оттого и стала считаться предметом гордости 31 столичной гимназии. Ульяна – сотрудник фирмы со стажем. И уже начинает привыкать к интервью, ведь интерес к агентству растет с каждым днем. А закрутилось все год назад, когда пришла идея превратить летние лагеря в туристический проект.

Ульяна Габинет:

В начальных классах мой классный руководитель планировал отправиться в поездку – и мы ехали. А сейчас намного интереснее, поскольку мы принимаем участие в этом, мы сами строим маршруты, предлагаем, куда поехать, а куда не поехать, в каких местах мы были.

Елена Мазуркевич, директор гимназии № 31 г. Минска:

Необходимость создать такую туристическую программу для нашего оздоровительного лагеря натолкнула нас на идею создания туристического агентства гимназии. Ребята делают огромную и интересную работу: они разрабатывают маршруты, они готовят интернет-проекты, они готовятся сейчас к республиканскому конкурсу «Экономика. бай», где будут участвовать такие же учебные бизнес-компании, как наша.

Нашей съемочной группе повезло, сегодня по расписанию агентства планерка. На повестке дня – путешествие на Брестчину.

С педагогами в игровой форме ребята укрепляют знания по истории, географии, иностранным языкам и нарабатывают коммуникативные способности. Злата Михалкович, учащаяся гимназии № 31 г. Минска:

Здесь рассказываем про разные города, достопримечательности этих городов и какие интересные объекты там есть, чтобы людям было интересно это слушать и смотреть.

У каждого отдела своя специфика и задачи. Насущные вопросы решаются коллегиально. Виктория Васина, учащаяся гимназии № 31 г. Минска:

Мы отвечаем за связи с общественностью и наша задача заключается в том, что мы должны перевести это на английский язык, сделаем мы это к следующему заседанию. Мы распределяем между собой информацию, чтобы это сделать быстрее и качественнее.

Но вот стать частью команды не так-то просто. Кандидатов принимают по резюме. Компания нуждается в специалистах по выездному и внутреннему туризму, экономистах, веб-дизайнерах, переводчиках. Перечень свободных позиций большой. Основное требование к будущим работникам – быть прилежным учеником. К слову, место директора турагентства остается вакантным.

Елена Мазуркевич:

Они занимались в объединениях по интересам, они разные у нас: и школьные экскурсоводы, и юный компьютерный гений, и основы экономики и права. Вот занимаясь в такого рода объединениях по интересам, наши ребята приобретают умения в основах предпринимательской деятельности, изучают основы права, экономики, ландшафтного дизайна и готовятся к тому, чтобы стать сотрудниками туристического агентства. Кроме того, мы провели мониторинг родительских профессий, дабы создать команду менторов среди наших родителей. И нам очень приятно, что откликнулись и юристы, и предприниматели, и даже есть музейные работники, бухгалтеры и экономисты.