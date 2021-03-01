Что делать, чтобы цветы в вазе простояли долго? Простые способы от специалиста

Зачем дарить цветы, если они все равно завянут? Вы наверняка не раз слышали эту фразу или, может быть, даже произносили сами. Сегодня будем разбираться, как продлить жизнь цветам и что добавить в вазу с водой, чтобы они радовали нас дольше?

Алина Козачек, директор салона цветов:

Когда берется и покупается цветок, перед тем, как его ставить в вазу, нижняя листва всегда убирается и всегда убираются шипы, обязательно цветок подрезается под 45 градусов. Косой стебель дает всегда поступление необходимой влаги. Розы (и в основной массе все цветы) подрезаются под 45 градусов. Прямой срез может быть только у тюльпанов.

Некоторые любители советуют разрезать цветок вдоль стебля – не спешите пользоваться этим правилом. Обратите внимание на сам цветок. Алина Козачек:

Такое возможно только с древесными цветами. Сюда подходит гортензия, сирень – те стебли, которые плотные. На розе такие вещи редко используются, потому что листва замедляет поступление воды в сам цветок. По стеблю должна вода циркулировать хорошо.

Одного подрезания стебля недостаточно, в водичку к цветам можно добавить специальный «подкорм», который продается непосредственно в салонах. Не спешите читать советы из интернета. Специалисты не рекомендуют добавлять в воду сахар или аспирин. Алина Козачек:

На самом деле это только ухудшает жизнедеятельность цветков, этим мы губим цветы. Самое правильное либо использование специальных средств, либо использование просто чистой воды, менять ее правильно каждый день. Мы подрезали и моментально ставим в вазу, чтобы не было закупорки у стебля.

Любые цветы несильно любят перепады температуры и переносят это достаточно плохо. Флористы советуют не экономить в этом деле и не покупать цветы на улице. Влага, ветер и дождь негативно сказываются на самом цветке и его поведении в дальнейшем. Он не проживет у вас больше одного дня. В холодное время года также обязательно использование транспортировочной бумаги.

И еще одно важное правило: не распаковывайте букет сиюсекундно. Дайте цветку 5-10 минут привыкнуть к температуре вокруг, а уже потом смело раскрывайте упаковку. Алина Козачек:

Пошагово мы розы разворачиваем, смотрим, какая у нас сама ваза, какая ее величина и глубина. У нас цветок должен быть, если это касается роз, максимально погружен в воду. Соответственно, когда до момента, где он не погружен в воду, у нас должна быть убрана листва.

С хризантемами происходит точно так же. После того, как вы ставите в вазу, его тоже нужно подрезать, убрать эту ненужную зелень и тоже поставить максимально в воду.

Тюльпанчики мы можем подрезать напрямую, вот эту лишнюю листву мы тоже можем убирать. Поменьше водички ему нужно, чтобы не было процесса гниения.