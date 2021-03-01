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Что делать, чтобы цветы в вазе простояли долго? Простые способы от специалиста

01 марта 2021 10:28
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Зачем дарить цветы, если они все равно завянут? Вы наверняка не раз слышали эту фразу или, может быть, даже произносили сами. Сегодня будем разбираться, как продлить жизнь цветам и что добавить в вазу с водой, чтобы они радовали нас дольше?

Что делать, чтобы цветы в вазе простояли долго? Простые способы от специалиста -1

Алина Козачек, директор салона цветов:
Когда берется и покупается цветок, перед тем, как его ставить в вазу, нижняя листва всегда убирается и всегда убираются шипы, обязательно цветок подрезается под 45 градусов. Косой стебель дает всегда поступление необходимой влаги. Розы (и в основной массе все цветы) подрезаются под 45 градусов. Прямой срез может быть только у тюльпанов.

Что делать, чтобы цветы в вазе простояли долго? Простые способы от специалиста -4

Некоторые любители советуют разрезать цветок вдоль стебля – не спешите пользоваться этим правилом. Обратите внимание на сам цветок.

Алина Козачек:
Такое возможно только с древесными цветами. Сюда подходит гортензия, сирень – те стебли, которые плотные. На розе такие вещи редко используются, потому что листва замедляет поступление воды в сам цветок. По стеблю должна вода циркулировать хорошо.

Что делать, чтобы цветы в вазе простояли долго? Простые способы от специалиста -7

Одного подрезания стебля недостаточно, в водичку к цветам можно добавить специальный «подкорм», который продается непосредственно в салонах. Не спешите читать советы из интернета. Специалисты не рекомендуют добавлять в воду сахар или аспирин.

Алина Козачек:
На самом деле это только ухудшает жизнедеятельность цветков, этим мы губим цветы. Самое правильное либо использование специальных средств, либо использование просто чистой воды, менять ее правильно каждый день. Мы подрезали и моментально ставим в вазу, чтобы не было закупорки у стебля.

Что делать, чтобы цветы в вазе простояли долго? Простые способы от специалиста -10

Любые цветы несильно любят перепады температуры и переносят это достаточно плохо. Флористы советуют не экономить в этом деле и не покупать цветы на улице. Влага, ветер и дождь негативно сказываются на самом цветке и его поведении в дальнейшем. Он не проживет у вас больше одного дня. В холодное время года также обязательно использование транспортировочной бумаги. 

Что делать, чтобы цветы в вазе простояли долго? Простые способы от специалиста -13

И еще одно важное правило: не распаковывайте букет сиюсекундно. Дайте цветку 5-10 минут привыкнуть к температуре вокруг, а уже потом смело раскрывайте упаковку.

Алина Козачек:
Пошагово мы розы разворачиваем, смотрим, какая у нас сама ваза, какая ее величина и глубина. У нас цветок должен быть, если это касается роз, максимально погружен в воду. Соответственно, когда до момента, где он не погружен в воду, у нас должна быть убрана листва.

Что делать, чтобы цветы в вазе простояли долго? Простые способы от специалиста -16

С хризантемами происходит точно так же. После того, как вы ставите в вазу, его тоже нужно подрезать, убрать эту ненужную зелень и тоже поставить максимально в воду.

Что делать, чтобы цветы в вазе простояли долго? Простые способы от специалиста -19

Тюльпанчики мы можем подрезать напрямую, вот эту лишнюю листву мы тоже можем убирать. Поменьше водички ему нужно, чтобы не было процесса гниения.  

Что делать, чтобы цветы в вазе простояли долго? Простые способы от специалиста -22

Конечно, у каждого растения свой срок жизни, но его можно продлить, обеспечив качественный уход за букетом, все-таки растения любят повышенное внимание.

# Растения и цветы # калейдоскоп # Алина Козачек # Юлия Пашкевич # Фотофакт # растения

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