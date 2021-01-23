Пенсионер удивлялся привкусу кофе, но списывал всё на старость. А на самом деле не следовало злить жену

Пожилой мужчина заметил, что стал чувствовать себя нехорошо после приёма пищи. А ещё у еды был какой-то странный вкус.

Как сообщает New York Post, 63-летний житель Нью-Йорка Роберт Барон обратил внимание, что у его еды иногда появляется подозрительный привкус. Первый раз такое произошло в сентябре 2020 года.

Сначала Барон не придал этому особого значения, однако затем он ощутил тянущее чувство в животе и тошноту. После этого Роберт проспал 15 часов подряд. В следующий раз после появления этого привкуса мужчину и вовсе вырвало.