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Пенсионер удивлялся привкусу кофе, но списывал всё на старость. А на самом деле не следовало злить жену

23 января 2021 10:53
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Пожилой мужчина заметил, что стал чувствовать себя нехорошо после приёма пищи. А ещё у еды был какой-то странный вкус. 

Как сообщает New York Post, 63-летний житель Нью-Йорка Роберт Барон обратил внимание, что у его еды иногда появляется подозрительный привкус. Первый раз такое произошло в сентябре 2020 года. 

Сначала Барон не придал этому особого значения, однако затем он ощутил тянущее чувство в животе и тошноту. После этого Роберт проспал 15 часов подряд. В следующий раз после появления этого привкуса мужчину и вовсе вырвало. 

Пенсионер удивлялся привкусу кофе, но списывал всё на старость. А на самом деле не следовало злить жену -1

Фото: pixabay.com 

Американец понял, что тут дело не в возрастных изменениях организма. Чтобы проверить свои подозрения, Барон установил на кухне камеру, не сказав об этом своей 70-летней супруге Сунче Тиневре. 

12 января женщина делала своему мужу кофе и добавила в напиток какой-то порошок. Получив доказательства, Роберт обратился в полицию. Прибывшие правоохранители изъяли кофейник и кофе, а также борную кислоту – тот самый порошок. 

Пенсионер удивлялся привкусу кофе, но списывал всё на старость. А на самом деле не следовало злить жену -4

Фото: pixabay.com 

Обычно борную кислоту используют, чтобы травить тараканов. Поэтому сотрудники полиции задали женщине вопрос, зачем она подсыпала порошок в еду мужу. Объясняя свои действия, Тиневра призналась, что поступала так, когда злилась. По словам Сунчи, она подсыпала порошок в еду мужу 2-3 раза. 

«Я просто хотела преподать ему урок», – подытожила женщина. 

Тиневра была задержана примерно на сутки, после чего её отпустили без залога, но попросили предварительно подписать документ, запрещающий приближаться к мужу. 

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# Брак и семья # калейдоскоп

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