Пенсионер удивлялся привкусу кофе, но списывал всё на старость. А на самом деле не следовало злить жену
Пожилой мужчина заметил, что стал чувствовать себя нехорошо после приёма пищи. А ещё у еды был какой-то странный вкус.
Как сообщает New York Post, 63-летний житель Нью-Йорка Роберт Барон обратил внимание, что у его еды иногда появляется подозрительный привкус. Первый раз такое произошло в сентябре 2020 года.
Сначала Барон не придал этому особого значения, однако затем он ощутил тянущее чувство в животе и тошноту. После этого Роберт проспал 15 часов подряд. В следующий раз после появления этого привкуса мужчину и вовсе вырвало.
Американец понял, что тут дело не в возрастных изменениях организма. Чтобы проверить свои подозрения, Барон установил на кухне камеру, не сказав об этом своей 70-летней супруге Сунче Тиневре.
12 января женщина делала своему мужу кофе и добавила в напиток какой-то порошок. Получив доказательства, Роберт обратился в полицию. Прибывшие правоохранители изъяли кофейник и кофе, а также борную кислоту – тот самый порошок.
Обычно борную кислоту используют, чтобы травить тараканов. Поэтому сотрудники полиции задали женщине вопрос, зачем она подсыпала порошок в еду мужу. Объясняя свои действия, Тиневра призналась, что поступала так, когда злилась. По словам Сунчи, она подсыпала порошок в еду мужу 2-3 раза.
«Я просто хотела преподать ему урок», – подытожила женщина.
Тиневра была задержана примерно на сутки, после чего её отпустили без залога, но попросили предварительно подписать документ, запрещающий приближаться к мужу.
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