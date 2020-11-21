Грызун забрался в кормушку для птиц и не смог выбраться. Просто кое-кто слишком хорошо покушал

Пенсионерка утром решила проверить кормушку для птиц. И там ещё ждал по-настоящему большой сюрприз.
Как сообщает Daily Star, 72-летняя жительница британского острова Уайт Шерил Хэвинс обнаружила в кормушке пухленького грызуна – соню.
Пенсионерка утром решила проверить кормушку для птиц. И там ещё ждал по-настоящему большой сюрприз.
Как сообщает Daily Star, 72-летняя жительница британского острова Уайт Шерил Хэвинс обнаружила в кормушке пухленького грызуна – соню.
Фото: Cheryl Hewins / SWNS.COM
Зверёк съел так много семян проса и подсолнечника, что не смог протиснуться через выход из кормушки. В итоге животное провело не меньше двух часов внутри.
Фото: Cheryl Hewins / SWNS.COM
Когда Хэвинс оправилась от удивления, она обратилась к специалисту, который присматривает за этими грызунами. Женщина посоветовала Шерил снять кормушку и отнести её к ближайшему растительному покрову.
Фото: Cheryl Hewins / SWNS.COM
Специалист добавила, что сони в ноябре впадают в спячку, предварительно обеспечив себе хороший жировой запас. Так что неудивительно, что грызун оказался таким пухлым и застрял.
Фото: Cheryl Hewins / SWNS.COM
Хэвинс последовала совету женщины, но сначала сделала несколько фотографий на память. В итоге зверёк всё-таки сумел выбраться из кормушки и ушёл по своим делам. Вероятно, искать местечко, где можно будет спать до апреля.
Фото: Cheryl Hewins / SWNS.COM
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