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Грызун забрался в кормушку для птиц и не смог выбраться. Просто кое-кто слишком хорошо покушал

21 ноября 2020 12:20
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Пенсионерка утром решила проверить кормушку для птиц. И там ещё ждал по-настоящему большой сюрприз. 

Как сообщает Daily Star, 72-летняя жительница британского острова Уайт Шерил Хэвинс обнаружила в кормушке пухленького грызуна – соню.  

Грызун забрался в кормушку для птиц и не смог выбраться. Просто кое-кто слишком хорошо покушал-1

Фото: Cheryl Hewins / SWNS.COM 

Зверёк съел так много семян проса и подсолнечника, что не смог протиснуться через выход из кормушки. В итоге животное провело не меньше двух часов внутри. 

Грызун забрался в кормушку для птиц и не смог выбраться. Просто кое-кто слишком хорошо покушал-3

Фото: Cheryl Hewins / SWNS.COM 

Когда Хэвинс оправилась от удивления, она обратилась к специалисту, который присматривает за этими грызунами. Женщина посоветовала Шерил снять кормушку и отнести её к ближайшему растительному покрову. 

Грызун забрался в кормушку для птиц и не смог выбраться. Просто кое-кто слишком хорошо покушал-5

Фото: Cheryl Hewins / SWNS.COM 

Специалист добавила, что сони в ноябре впадают в спячку, предварительно обеспечив себе хороший жировой запас. Так что неудивительно, что грызун оказался таким пухлым и застрял. 

Грызун забрался в кормушку для птиц и не смог выбраться. Просто кое-кто слишком хорошо покушал-7

Фото: Cheryl Hewins / SWNS.COM 

Хэвинс последовала совету женщины, но сначала сделала несколько фотографий на память. В итоге зверёк всё-таки сумел выбраться из кормушки и ушёл по своим делам. Вероятно, искать местечко, где можно будет спать до апреля. 

Грызун забрался в кормушку для птиц и не смог выбраться. Просто кое-кто слишком хорошо покушал-9

Фото: Cheryl Hewins / SWNS.COM 

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# Дикие животные

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