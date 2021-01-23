Как избавиться от следов ручки на диване? Женщина показала простой способ

Дети воспользовались отсутствием маминого надзора и прочертили на диване линию шариковой ручкой. Однако у женщины в запасе оказался хитрый трюк, при помощи которого можно было спасти обивку мебели.

Пользовательница TikTok Лизл Элизабет часто публикует в соцсетях разные интересные способы, при помощи которых можно наводить чистоту намного проще. Однако больше всего просмотров (1,5 миллиона) набрал ролик Элизабет про очистку дивана от чернил.