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Как избавиться от следов ручки на диване? Женщина показала простой способ

23 января 2021 11:34
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Дети воспользовались отсутствием маминого надзора и прочертили на диване линию шариковой ручкой. Однако у женщины в запасе оказался хитрый трюк, при помощи которого можно было спасти обивку мебели. 

Пользовательница TikTok Лизл Элизабет часто публикует в соцсетях разные интересные способы, при помощи которых можно наводить чистоту намного проще. Однако больше всего просмотров (1,5 миллиона) набрал ролик Элизабет про очистку дивана от чернил. 

Как избавиться от следов ручки на диване? Женщина показала простой способ -1

Фото: tiktok.com/@cleanfreak_cleaningco 

По словам Лизл, достаточно распылить лак для волос на оставленный на мебели прочерк ручкой, а затем дать лаку несколько минут, чтобы впитаться. После этого чернила можно оттереть обычной тряпкой или салфеткой. 

Как избавиться от следов ручки на диване? Женщина показала простой способ -4

Фото: tiktok.com/@cleanfreak_cleaningco 

Пользователи TikTok похвалили находчивость женщины и заявили, что при случае непременно опробуют этот трюк. Также нашлись комментаторы, которые уже пользуются этой хитростью и подтверждают её эффективность. 

Как избавиться от следов ручки на диване? Женщина показала простой способ -7

Фото: tiktok.com/@cleanfreak_cleaningco 

Кстати, а вы умеете легко отмывать ванну? Если нет, у нас есть совет, который поможет без труда справиться с этой задачей (здесь подробности). 

# Полезные советы # калейдоскоп # Фотофакт

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