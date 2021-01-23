Как избавиться от следов ручки на диване? Женщина показала простой способ
Дети воспользовались отсутствием маминого надзора и прочертили на диване линию шариковой ручкой. Однако у женщины в запасе оказался хитрый трюк, при помощи которого можно было спасти обивку мебели.
Пользовательница TikTok Лизл Элизабет часто публикует в соцсетях разные интересные способы, при помощи которых можно наводить чистоту намного проще. Однако больше всего просмотров (1,5 миллиона) набрал ролик Элизабет про очистку дивана от чернил.
Фото: tiktok.com/@cleanfreak_cleaningco
По словам Лизл, достаточно распылить лак для волос на оставленный на мебели прочерк ручкой, а затем дать лаку несколько минут, чтобы впитаться. После этого чернила можно оттереть обычной тряпкой или салфеткой.
Фото: tiktok.com/@cleanfreak_cleaningco
Пользователи TikTok похвалили находчивость женщины и заявили, что при случае непременно опробуют этот трюк. Также нашлись комментаторы, которые уже пользуются этой хитростью и подтверждают её эффективность.
Фото: tiktok.com/@cleanfreak_cleaningco
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