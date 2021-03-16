В соцсетях появилось фото молодой мамы принцессы Дианы. Только посмотрите на этот милый снимок

Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер поделился редкой фотографией их мамы, сообщает Daily Mail. На снимке женщина держит младенца Чарльза, укутанного в одеяло.

56-летний Чарльз Спенсер опубликовал в Instagram очаровательное фото своей матери Фрэнсис Шанд Кидд, которая держит его на руках в 1964 году. Чарльзу Спенсеру на этом снимке меньше недели.

У Фрэнсис было пятеро детей от своего первого мужа Джона Спенсера, восьмого графа Спенсера: дочери леди Сара Маккоркодейл, баронесса Джейн Феллоуз, а также принцесса Диана и младший Чарльз, который сейчас является хранителем семейного поместья Олторп в Нортгемптоншире. Ее первенец, Джон Спенсер, родился 12 января 1960 года, но малыш умер через 10 часов.