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В соцсетях появилось фото молодой мамы принцессы Дианы. Только посмотрите на этот милый снимок

16 марта 2021 11:29
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Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер поделился редкой фотографией их мамы, сообщает Daily Mail. На снимке женщина держит младенца Чарльза, укутанного в одеяло.  

В соцсетях появилось фото молодой мамы принцессы Дианы. Только посмотрите на этот милый снимок-1

Фото: instagram.com/cspencer1508

56-летний Чарльз Спенсер опубликовал в Instagram очаровательное фото своей матери Фрэнсис Шанд Кидд, которая держит его на руках в 1964 году. Чарльзу Спенсеру на этом снимке меньше недели.  

 «Поздравляю с Днем матери всех матерей», – подписал Чарльз изображение, которое быстро набрало тысячи лайков.  

В соцсетях появилось фото молодой мамы принцессы Дианы. Только посмотрите на этот милый снимок-4

Фото: instagram.com/cspencer1508

У Фрэнсис было пятеро детей от своего первого мужа Джона Спенсера, восьмого графа Спенсера: дочери леди Сара Маккоркодейл, баронесса Джейн Феллоуз, а также принцесса Диана и младший Чарльз, который сейчас является хранителем семейного поместья Олторп в Нортгемптоншире. Ее первенец, Джон Спенсер, родился 12 января 1960 года, но малыш умер через 10 часов.  

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