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В соцсетях нашли «самую красивую учительницу Тайваня». Девушке 28 лет

14 февраля 2019 08:01
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Новости мира. Девушка из Тайваня была признана «самой красивой учительницей», когда её фото стало вирусным в соцсетях.  

В соцсетях нашли «самую красивую учительницу Тайваня». Девушке 28 лет-1

Фото: instagram.com/jhiawen.cheng  

Как сообщает Daily Mail, Чэн Цзя-вэнь (Cheng Jhia-wen) проводила уроки по авторскому праву в Институте науки технологий, который находится в городе Чжунли. Во время занятия студенты обратили внимание не только на материал, но и на учительницу. Девушку сфотографировали, а затем фото попало в Сеть.  

В соцсетях нашли «самую красивую учительницу Тайваня». Девушке 28 лет-4

Фото: instagram.com/jhiawen.cheng  

После этого число подписчиков в Instagram-странице Чэн начало неуклонно расти и уже достигает 95 тысяч. В комментариях под её публикациями пользователи пишут не только на китайском языке, встречаются испанский, английский и другие.  

В соцсетях нашли «самую красивую учительницу Тайваня». Девушке 28 лет-7

Фото: instagram.com/jhiawen.cheng  

Цзя-вэнь 28 лет. Девушка учится в Университете Китайской Культуры и ведёт факультатив по экономике знаний и праву в сфере интеллектуальной собственности.  

В соцсетях нашли «самую красивую учительницу Тайваня». Девушке 28 лет-10

Фото: instagram.com/jhiawen.cheng  

О Чэн известно и несколько других фактов. Она умеет играть на пианино и флейте, владеет китайским, японским и английским языками, левша, по знаку Зодиака – Рыбы.  

В соцсетях нашли «самую красивую учительницу Тайваня». Девушке 28 лет-13

Фото: instagram.com/jhiawen.cheng  

Зимой 2019 года была найдена, возможно, самая красивая японская дальнобойщица.  

Девушка решила водить грузовики, чтобы присматривать за отцом (здесь подробнее).  

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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