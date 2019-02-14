В соцсетях нашли «самую красивую учительницу Тайваня». Девушке 28 лет

Новости мира. Девушка из Тайваня была признана «самой красивой учительницей», когда её фото стало вирусным в соцсетях.

Фото: instagram.com/jhiawen.cheng

Как сообщает Daily Mail, Чэн Цзя-вэнь (Cheng Jhia-wen) проводила уроки по авторскому праву в Институте науки технологий, который находится в городе Чжунли. Во время занятия студенты обратили внимание не только на материал, но и на учительницу. Девушку сфотографировали, а затем фото попало в Сеть.

Фото: instagram.com/jhiawen.cheng

После этого число подписчиков в Instagram-странице Чэн начало неуклонно расти и уже достигает 95 тысяч. В комментариях под её публикациями пользователи пишут не только на китайском языке, встречаются испанский, английский и другие.

Фото: instagram.com/jhiawen.cheng

Цзя-вэнь 28 лет. Девушка учится в Университете Китайской Культуры и ведёт факультатив по экономике знаний и праву в сфере интеллектуальной собственности.

Фото: instagram.com/jhiawen.cheng

О Чэн известно и несколько других фактов. Она умеет играть на пианино и флейте, владеет китайским, японским и английским языками, левша, по знаку Зодиака – Рыбы.

Фото: instagram.com/jhiawen.cheng