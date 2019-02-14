Простые, но эффектные. Причёски в День святого Валентина за 10 минут
День всех влюблённых уже сегодня. Скорее всего, о подарках для своих вторых половинок вы позаботились, самое время заняться собой.
Юлия Леонович, парикмахер:
Я покажу несколько простых, но достаточно эффектных причесок, которые сможет повторить любая девушка.
Если у вас шевелюра до пояса или вы обладательница волос средней длины, значит эта видеоинструкция для вас.
Юлия Леонович:
Первой причёской будут локоны, которые послужат основой для дальнейших вариантов причёсок. Изначально нужно разделить волосы на несколько зон для того, чтобы их легче было прокрутить.
Отделяем тонкую прядь, берём утюжок и прокручиваем.
Лёгкие вьющиеся пряди всегда придают образу женственность и чувственность. Именно с помощью утюжка, а не плойки можно всего за пару минут добиться нужного эффекта.
Юлия Леонович:
Накрутив все волосы, их нужно прочесать и зафиксировать лаком. Таким образом, мы получили естественную и красивую волну.
Дальше мы сделаем причёску под названием «Мальвина».
Закрепляем невидимками и фиксируем лаком. Те же манипуляции проделываем и с противоложной стороны. Соединяем пряди в обрамляющий голову венок и используем лак.
Юлия Леонович:
На низкий пучок, который мы соберём из двух хвостов. Из каждого хвостика я кручу жгут, который затем растяну.
Теперь я буду фиксировать два жгута с помощью невидимок на затылке.
Пучок – излюбленный приём утонченных француженок. Закрутить волосы в гулю можно на разный манер: как повседневный, так и торжественный.
Юлия Леонович:
И последний шрих – красивая заколка.
На каждую из этих причёсок нам понадобилось не более 10 минут.
Теперь вы знаете, как удивить своего кавалера.