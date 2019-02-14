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Простые, но эффектные. Причёски в День святого Валентина за 10 минут

14 февраля 2019 07:35
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День всех влюблённых уже сегодня. Скорее всего, о подарках для своих вторых половинок вы позаботились, самое время заняться собой.

Юлия Леонович, парикмахер:
Я покажу несколько простых, но достаточно эффектных причесок, которые сможет повторить любая девушка.

Если у вас шевелюра до пояса или вы обладательница волос средней длины, значит эта видеоинструкция для вас.

Юлия Леонович:
Первой причёской будут локоны, которые послужат основой для дальнейших вариантов причёсок. Изначально нужно разделить волосы на несколько зон для того, чтобы их легче было прокрутить.

Простые, но эффектные. Причёски в День святого Валентина за 10 минут-1

Отделяем тонкую прядь, берём утюжок и прокручиваем.

Простые, но эффектные. Причёски в День святого Валентина за 10 минут-4

Лёгкие вьющиеся пряди всегда придают образу женственность и чувственность. Именно с помощью утюжка, а не плойки можно всего за пару минут добиться нужного эффекта.

Юлия Леонович:
Накрутив все волосы, их нужно прочесать и зафиксировать лаком. Таким образом, мы получили естественную и красивую волну.

Простые, но эффектные. Причёски в День святого Валентина за 10 минут-7


Дальше мы сделаем причёску под названием «Мальвина».

Простые, но эффектные. Причёски в День святого Валентина за 10 минут-9

Закрепляем невидимками и фиксируем лаком. Те же манипуляции проделываем и с противоложной стороны. Соединяем пряди в обрамляющий голову венок и используем лак.

Простые, но эффектные. Причёски в День святого Валентина за 10 минут-12

Юлия Леонович:
На низкий пучок, который мы соберём из двух хвостов. Из каждого хвостика я кручу жгут, который затем растяну.

Простые, но эффектные. Причёски в День святого Валентина за 10 минут-15

Теперь я буду фиксировать два жгута с помощью невидимок на затылке.

Простые, но эффектные. Причёски в День святого Валентина за 10 минут-18

Пучок – излюбленный приём утонченных француженок. Закрутить волосы в гулю можно на разный манер: как повседневный, так и торжественный.

Юлия Леонович:
И последний шрих – красивая заколка.

Простые, но эффектные. Причёски в День святого Валентина за 10 минут-21

На каждую из этих причёсок нам понадобилось не более 10 минут.

Теперь вы знаете, как удивить своего кавалера.

# Красота # калейдоскоп # Юлия Леонович # Фотофакт # Стиль

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