Простые, но эффектные. Причёски в День святого Валентина за 10 минут

День всех влюблённых уже сегодня. Скорее всего, о подарках для своих вторых половинок вы позаботились, самое время заняться собой.

Юлия Леонович, парикмахер:

Я покажу несколько простых, но достаточно эффектных причесок, которые сможет повторить любая девушка.

Если у вас шевелюра до пояса или вы обладательница волос средней длины, значит эта видеоинструкция для вас.

Юлия Леонович:

Первой причёской будут локоны, которые послужат основой для дальнейших вариантов причёсок. Изначально нужно разделить волосы на несколько зон для того, чтобы их легче было прокрутить.