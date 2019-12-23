Мечта интроверта. Показываем остров, на котором хватает места только на дом и дерево

В Книге рекордов Гиннеса появилась новая запись. Найден самый маленький остров – он вдвое меньше британского участка суши под названием Бишоп, которому ранее принадлежало это звание. Как сообщает Oddity Central, Just Room Enough Island (Остров, на котором хватит места только на комнату) имеет площадь 310 метров квадратных и находится на границе между США и Канадой.

Фото: instagram.com/roadtrippers

Этот остров в 1950-ых купила семья Сайзлэнд, которая хотела обеспечить себе покой и уединённость. Однако вышло наоборот.

Фото: instagram.com/virginiaduailib

Чтобы участок земли был признан островом, у него должны быть определённые размеры, его круглый год должна окружать вода, а также на суше требуется хотя бы одно дерево.

Фото: instagram.com/prajwal_gv

Когда семья посадила растение, и земля официально была признана островом, к его жителям пришли представители Книги рекордов Гиннеса.

Фото: instagram.com/ddorr5

Вскоре Just Room Enough Island, на котором расположены всего один дом, одно дерево и пара скамеек, получил титул самого маленького острова и стал туристической достопримечательностью.

Фото: instagram.com/mhmcantq