Прямой эфир

Мечта интроверта. Показываем остров, на котором хватает места только на дом и дерево

23 декабря 2019 13:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Книге рекордов Гиннеса появилась новая запись. Найден самый маленький остров – он вдвое меньше британского участка суши под названием Бишоп, которому ранее принадлежало это звание. 

Как сообщает Oddity Central, Just Room Enough Island (Остров, на котором хватит места только на комнату) имеет площадь 310 метров квадратных и находится на границе между США и Канадой. 

Мечта интроверта. Показываем остров, на котором хватает места только на дом и дерево-1

Фото: instagram.com/roadtrippers 

Этот остров в 1950-ых купила семья Сайзлэнд, которая хотела обеспечить себе покой и уединённость. Однако вышло наоборот. 

Мечта интроверта. Показываем остров, на котором хватает места только на дом и дерево-4

Фото: instagram.com/virginiaduailib 

Чтобы участок земли был признан островом, у него должны быть определённые размеры, его круглый год должна окружать вода, а также на суше требуется хотя бы одно дерево. 

Мечта интроверта. Показываем остров, на котором хватает места только на дом и дерево-7

Фото: instagram.com/prajwal_gv 

Когда семья посадила растение, и земля официально была признана островом, к его жителям пришли представители Книги рекордов Гиннеса. 

Мечта интроверта. Показываем остров, на котором хватает места только на дом и дерево-10

Фото: instagram.com/ddorr5 

Вскоре Just Room Enough Island, на котором расположены всего один дом, одно дерево и пара скамеек, получил титул самого маленького острова и стал туристической достопримечательностью. 

Мечта интроверта. Показываем остров, на котором хватает места только на дом и дерево-13

Фото: instagram.com/mhmcantq 

В прошлом году в Финляндии появился остров, на котором было разрешено отдыхать только женщинам.

Основательница курорта решила, что без мужчин представительницы прекрасного пола будут чувствовать себя более свободно (здесь подробнее). 

# Рекорды # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Строгие правила и проблемы с одноклассниками. В Японии дети отказываются ходить в школу
23 декабря 2019 12:09

Строгие правила и проблемы с одноклассниками. В Японии дети отказываются ходить в школу

«Обязательно белое платье, оно должно быть в пол». Всё о подготовке к новогоднему балу в одном материале
23 декабря 2019 09:37

«Обязательно белое платье, оно должно быть в пол». Всё о подготовке к новогоднему балу в одном материале

Никогда не поздно. 92-летний пенсионер исполнил мечту всей жизни
23 декабря 2019 09:02

Никогда не поздно. 92-летний пенсионер исполнил мечту всей жизни