В Румынии пес пять лет ждет умершего хозяина

Новости Румынии. Более пяти лет пес ждет умершего хозяина. Местные жители говорят, что он все так же охраняет дом и не отходит от него.

Преданную собаку не пугают ни дождь, ни слякоть.

Выживает лохматый питомец благодаря тому, что его подкармливают неравнодушные люди. Пес ни на шаг не подпускает к дому посторонних.



Как заявил мэр Малу-Маре Александру Дику, собака не проявляет агрессии.



Александру Дику, мэр города:

Пес ждет своего хозяина. Он кажется грустным.



Ветеринары раскритиковали действия местных жителей. По их словам, людям надо проявить больше добродушия – например, чаще кормить собаку, а еще лучше – приютить.