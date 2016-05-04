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В Румынии пес пять лет ждет умершего хозяина

04 мая 2016 14:54
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Новости Румынии. Более пяти лет пес ждет умершего хозяина. Местные жители говорят, что он все так же охраняет дом и не отходит от него. 

Преданную собаку не пугают ни дождь, ни слякоть.

Выживает лохматый питомец благодаря тому, что его подкармливают неравнодушные люди. Пес ни на шаг не подпускает к дому посторонних.

Как заявил мэр Малу-Маре Александру Дику, собака не проявляет агрессии.

Александру Дику, мэр города:
Пес ждет своего хозяина. Он кажется грустным.

Ветеринары раскритиковали действия местных жителей. По их словам, людям надо проявить больше добродушия – например, чаще кормить собаку, а еще лучше – приютить.

В Румынии пес пять лет ждет умершего хозяина-1



В прошлом году мы рассказывали трогательную историю, героем которой стал пес по кличке Радар. На трассе под Минском собака восьмой год ждет погибшего хозяина. Говорят, его сбила машина. Но верный питомец до сих пор, спустя годы, неподалеку от места трагедии. Здесь подробнее.

# Человек и животные # Фотофакт # калейдоскоп

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