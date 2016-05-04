Ребенок с «синдромом русалки» родился в Индии

Новости Индии. В северной Индии родился ребенок с «синдромом русалки» (сиреномелия): сросшиеся ноги напоминают хвост этого мифического существа.

Вандана Арья, доктор:

Мы встречались с врожденными дефектами у детей, появившихся на свет с аномалиями. Но этот случай особенный ввиду еще одного фактора: пальцы ребенка были также соединены между собой и напоминали ласты. Верхняя часть тела функционировала нормально, а нижняя не была развита вообще.

Определить пол малыша было невозможно.

В течение 30 недель беременности у 22-летней женщины не было жалоб, но позже ультразвук показал проблему развития почек у плода.

Вандана Арья, доктор:

Предпосылками сиреномелии могут выступать такие факторы, как предыдущее чрезмерное медицинское вмешательство, недостаток витаминов, генетика, история болезни и диабет у матери. Недостаточное кровообращение из нижней аорты в утробу также непосредственно влияет на формирование плода. Операция в таких случаях невозможна из-за аномалий развития тела ребенка. В некоторых случаях можно говорить о пересадке печени, но шансы на жизнь будут по-прежнему крайне малы.

Ребенок прожил всего 10 минут.

Историк медицины Оксфордского университета Линдси Фитсхаррис пролила свет на причины сиреномелии: нарушение кровоснабжения и проблемы формирования двух артерий в пуповине. В результате нижние конечности получают недостаточное количество крови и питания, по одной артерии питательные вещества возвращаются обратно в плаценту. Из-за недостатка питания две ноги не могут сформироваться.

Сиреномелия случается с одним из 100 тысяч детей, но риски выше у однояйцевых близнецов.

Линдси Фитсхаррис, историк медицины:

Сиреномелия смертельна. В прошлом нет зафиксированных случаев выживших. Большинство детей умирало в течение нескольких дней от нарушения работы почек и мочевого пузыря.

Это четвертый случай «синдрома русалки» в мире и первый в Индии.

Перевод с Daily Mail: Светлана Воропай