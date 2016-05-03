100-летняя модель появится на обложке Vogue

Новости Великобритании. Знаменитая британская сеть универмагов «Харви Николс» разработала удивительный проект по случаю столетней годовщины британского журнала Vogue. 5 мая на стендах появятся журналы с Бо Гилберт на обложке. Женщине исполнилось 100 лет.

Мисс Гилберт участвовала в фотосессии Фила Пойтнера.

Это был первый модельный опыт Бо.

На снимках Гилберт предстает в очках от Валентино, плаще от Дриса Ван Нотена, топе дизайна Виктории Бекхем, ожерелье Ланвин и брюках от бренда The Row.

Шади Холливел, директор по маркетингу «Harvey Nichols» (комментарий Vogue):

Мы думали о кампании, которая отражала бы именитый нестандартный подход Харви Николс. Он воспевает как столетнюю годовщину журнала, так и целостность стиля в общем.

Было честью поработать с Бо. Эта великолепная независимая женщина – воплощение вневременного стиля.

Фото дополнит документальный фильм Келла Митчела, где запечатлен путь Бо на страницы Vogue.

Перевод: Светлана Воропай