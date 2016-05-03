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Безумные прически: младшие школьники положили начало необычному модному тренду

03 мая 2016 14:11
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Новости США. Прическу маленькой девочки на этом фото назвали «стилем утоления жажды».

Безумные прически: младшие школьники положили начало необычному модному тренду -1

Этот снимок получил большую популярность в Интернете, когда пользователь @_0k4y поделился изображением с подписчиками: «Сегодня в школе моей двоюродной сестренки был день безумных причесок. Посмотрите, что придумала ее мама, я в восторге»!

Позже подобные снимки заполонили социальные сети.

Многие родители пытались повторить это «произведение искусства» на головах своих детей.

Безумные прически: младшие школьники положили начало необычному модному тренду -4

В Америке существует день безумных причесок.

Это настоящий национальный праздник для детей начальной школы.

Традиционно ребята приходят на занятия с самыми невероятными и причудливыми прическами, на которые только хватает фантазии их родителей.

Безумные прически: младшие школьники положили начало необычному модному тренду -7

Перевод с IndiaToday: Светлана Воропай

# Прически # Фотофакт # калейдоскоп

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