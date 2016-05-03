Безумные прически: младшие школьники положили начало необычному модному тренду

Новости США. Прическу маленькой девочки на этом фото назвали «стилем утоления жажды».
Новости США. Прическу маленькой девочки на этом фото назвали «стилем утоления жажды».
Этот снимок получил большую популярность в Интернете, когда пользователь @_0k4y поделился изображением с подписчиками: «Сегодня в школе моей двоюродной сестренки был день безумных причесок. Посмотрите, что придумала ее мама, я в восторге»!
Позже подобные снимки заполонили социальные сети.
Многие родители пытались повторить это «произведение искусства» на головах своих детей.
В Америке существует день безумных причесок.
Это настоящий национальный праздник для детей начальной школы.
Традиционно ребята приходят на занятия с самыми невероятными и причудливыми прическами, на которые только хватает фантазии их родителей.
Перевод с IndiaToday: Светлана Воропай