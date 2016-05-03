Безумные прически: младшие школьники положили начало необычному модному тренду

Этот снимок получил большую популярность в Интернете, когда пользователь @_0k4y поделился изображением с подписчиками: «Сегодня в школе моей двоюродной сестренки был день безумных причесок. Посмотрите, что придумала ее мама, я в восторге»!

Позже подобные снимки заполонили социальные сети.