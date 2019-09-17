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Мамаев вышел на свободу в свой день рождения

17 сентября 2019 07:31
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Новости России. Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также его брат Кирилл покинули исправительную колонию в Белгородской области.

По информации РИА Новости, мужчин отпустили по условно-досрочному освобождению. Сразу после этого они уехали на внедорожнике, на котором их встретил отчим Кокорина.

Как сообщил адвокат Юрий Падалко, Кокорин уже заключил новый контракт с футбольным клубом «Зенит». У Мамаева продолжает действовать контракт с ФК «Краснодар».

Избили белоруса, с кулаками набросились на российских чиновников. Скандал с Кокориным и Мамаевым набирает обороты

Мамаев вышел на свободу в свой день рождения-1

Фото: instagram.com/mamaev_pavel17

Напомним, в октябре прошлого года в Москве Мамаев и Кокорин избили белоруса, а затем в кафе вступили в конфликт с российскими чиновниками.

В результате Кокорины были приговорены к году и шести месяцам колонии, а Мамаев и Протасовицкий – к году и пяти месяцам.

Несколько недель назад было постановлено отпустить футболистов по УДО – здесь подробности.

# Футбол # калейдоскоп # Александр Кокорин # Кирилл Кокорин # Павел Мамаев

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