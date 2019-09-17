Мамаев вышел на свободу в свой день рождения

Новости России. Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также его брат Кирилл покинули исправительную колонию в Белгородской области.

По информации РИА Новости, мужчин отпустили по условно-досрочному освобождению. Сразу после этого они уехали на внедорожнике, на котором их встретил отчим Кокорина.

Как сообщил адвокат Юрий Падалко, Кокорин уже заключил новый контракт с футбольным клубом «Зенит». У Мамаева продолжает действовать контракт с ФК «Краснодар».

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