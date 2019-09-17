Из-за фобии девушка вынуждена питаться только двумя продуктами

29-летняя Эйприл из Великобритании употребляет в пищу только бутерброды с сыром. Такое питание связано с редкой фобией.
Девушка рассказала Daily Mirror, что страх перед едой у нее появился в детстве. Тогда она не могла съесть ничего кроме хлеба и сыра. Теперь, когда она живет с молодым человеком, ее привычки остаются прежними. Ее сожитель пытается покормить Эйприл, но это лишь вызвает приступы тошноты.
Дело в том, что, когда девушка пытается попробовать какой-нибудь продукт, у нее начинается паническая атака. В этот момент Эйприл начинает нервничать и ее тело трясет. Ей неприятен вкус еды, а еще она боится подавиться.
Эйприл пробовала есть рис, макароны и овощи, но безрезультатно. Врачи обследовали девушку, но не нашли каких-либо отклонений. Лекарства не помогают справиться с такой фобией. Именно поэтому Эйприл продолжает питаться бутербродами с сыром, иногда ее рацион разбавляют чипсы и апельсиновый сок.
Иногда и привычная еда может оказаться опасной. Девушку два года тошнило из-за чашки чая по утрам – здесь подробнее.