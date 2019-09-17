Из-за фобии девушка вынуждена питаться только двумя продуктами

29-летняя Эйприл из Великобритании употребляет в пищу только бутерброды с сыром. Такое питание связано с редкой фобией.

Девушка рассказала Daily Mirror, что страх перед едой у нее появился в детстве. Тогда она не могла съесть ничего кроме хлеба и сыра. Теперь, когда она живет с молодым человеком, ее привычки остаются прежними. Ее сожитель пытается покормить Эйприл, но это лишь вызвает приступы тошноты.