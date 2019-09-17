«Проехали больше 3 тысяч км». Две истории о том, как белорусы путешествуют с маленькими детьми

Семья Неделько перед сезоном холодов решила набраться впечатлений. Прямо сейчас Александр, Вероника и две их маленькие дочки путешествуют на велосипедах по Налибокской пуще. Но, как шутят супруги, для них это лайт-вариант. Когда старшей малышке исполнился год, семья отправилась в трип по Прибалтике. За 27 дней семья преодолела на двухколесном транспорте 1300 км.

Александр Неделько, велопутешественник:

С появлением детей мы решили не изменять нашему образу жизни, а просто подстроиться и брать детей с собой в свои походы. Жить той жизнью, которой мы жили, только с оглядкой на детей. Дети это вроде бы принимают, детям нравится.

Двухлетняя Катюша отметила свой первый день рождения более масштабно: маршрут ее праздничного путешествия лежал по Европе.

Александр Неделько:

Проехали больше 3-4 тысяч км и это все своим ходом, с двумя детьми, ночуя в палатках. Прошлым летом наше большое путешествие было 53 дня, из них 51 ночь в палатке.

В копилке приключений семьи Неделько уже 6 стран: Литва, Польша, Германия, Чехия, Словакия и Австрия. В ближайших планах – прокатиться на велосипедах от Калининграда до Нидерландов. Опытом путешествий с маленькими детьми Александр и Вероника делятся на своем YouTube-канале.

Александр Неделько:

Нам после путешествий кажется, когда мы приходим на площадку и видим, как сверстники себя ведут, наши кажутся более осознанными и смышлеными.

Супруги Дмитрий Фрига и Дарья Клюйко подметили, что их двойняшки Агата и Агния после путешествий возвращаются совсем другими. Дарья Клюйко, журналист:

Им было 6 месяцев, и мы поехали в Польшу на машине. Нам нужна была перезагрузка. Через две недели у них был нереальный скачок в развитии. Они начали ползать везде, пытаться вставать. Мы рассказали доктору, он сказал: так бывает, потому что это стресс и через две недели он дает какие-то свои плоды. Мы обрадовались, а потом начали делать небольшие вылазки за границу.

Путешествие в Египет Агата и Агния тоже оценили. Теплое солнце и ласковое море пошли всем на пользу. Дарья Клюйко:

Если у вас ребенок ничем не болен, нет никаких серьезных проблем, то вы просто встраиваете его в свой ритм.