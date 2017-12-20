Британка по ошибке залила бензин в салон машины и устроила взрыв

Новости Великобритании. 54-летняя британка Джулин Никлин попала в неприятную ситуацию на заправке.

По информации The Mirror, женщина вставила пистолет бензоколонки не в бак для топлива, а в воздухозаборник. Бензин попал в салон и в отсек с мотором. Джулин не заметила этого и повернула ключ зажигания, что привело к сильному пожару.

Женщину спас свидетель. Никто не пострадал. По словам спасителя Джулин, «это смешно, потому что люди продолжают говорить, что я герой, но я не думал об этом. Я был просто рад, что смог помочь ей».