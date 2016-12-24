От Приянки до Гамиды: какими необычными именами называют минчане своих детей и почему

В 2016 году впервые за последние 20 лет в нашей стране рождаемость превысила смертность. Сегодня можно смело утверждать: минчанки стали рожать чаще и с большим желанием. А вторые, третьи и последующие роды для огромного количества мам и вовсе перестали быть редкостью.

Анастасия Блюдник, молодая мама:

2016 год был для меня, нашей семьи самым счастливым, потому что в нашей семье появилась маленькая принцесса – Варвара.

Анна Дарашкевич, молодая мама (Россия):

Этот год стал самым счастливым в жизни нашей семьи, потому что мы наконец-то забеременели. Дочке 4 года, хотели второго ребенка, но так получилось, что сразу второй и третий. Два мальчика.

Дарья Святушенко, молодая мама:

Этот год для меня очень значимый, так как у нас появится дочь, которую очень давно ждали.

В течении года столица не переставала удивлять нас демографическими рекордами. Только в период с марта по ноябрь в Минске стало на 6,5 тысяч жителей больше.

Полина Ларина, будущая мама:

Наше событие еще впереди, в конце года у нас будет долгожданный ребенок, которого очень хотели, долго ждали с мужем и всей семье. У нас будет подарок под Новый год.

Положительных результатов и высоких темпов рождаемости удалось добиться за счет благоприятных условий, созданных для молодых родителей. 11 видов пособий, поддержка многодетных семей и единовременная выплата при рождении малыша. А отличное медицинское обслуживание в столице известно за пределами нашей страны.

Анна Дарашкевич, молодая мама (Россия):

Здесь очень хорошо. Могу сказать, что такого уровня, как здесь, я не получала там.

Власти города подготовили приятный сюрприз для минчан в следующем году. По подсчетам Национального статистического комитета, в конце 2017 года должен родиться двухмиллионный житель столицы. Счастливому юбилейному жителю Минска подарят квартиру.

И даже когда ребенок еще в мечтах и планах, многие задумываются над тем, как они назовут своего малыша. В 2016 году самыми популярными женским именем в Минске стали София, Мария, Анна и Дарья. Мальчиков чаще всего называли Артемами, Максимами, Михаилами и Иванами. А вот имена Наталья и Юрий оказались наоборот самыми невостребованными.

Анастасия Блюдник, молодая мама:

Мы назвали Варварой, потому что все равно хотим, чтобы ребенок не с иностранным именем, как сейчас многие стараются назвать, а что-то более традиционное, русское. Поэтому решили Варвара. Оно мне всегда нравилось. Первую дочку решали, как назвать – или Варвара, или София. В итоге назвали София. А сейчас вторую уже Варвара.

Анна Дарашкевич, молодая мама (Россия):

Что-то необычное не хотелось, хотелось классические имена. Даниил нравится давно. Со вторым было очень сложно. Думали и Арсений, и Матвей. Перебирали, но как-то не нравилось. Мы решили, что будет Даня и Митя.

Многие современные родители стараются подарить своему чаду удивительное и необычное имя. Как только не называли минчане своих малышей в 2016 году. В Минске зарегестрировали Приянку, Юнону, Азалию, Рафаэля, Марса, Себастьяна, Якуба, Франциска и Спартака.

Дарья Святушенко, молодая мама:

Я больше хотела Есения, Калина, но муж никак не соглашался. Вроде, был не против, но все равно предлагал свои варианты. Я рассчитывала, что ребенок будет Стрелец. И так это очень сильный знак, им нужно более мягкое имя, певучее, спокойное. Калина – более звонкое. Есения потом отпало. Эмилия как раз мягкое, аккуратное.

Полина Ларина, будущая мама:

Слишком много обычных Маш, Кать. Еще хотят разбавлять. Как Эмилии, Арины. Я вообще сначала хотела назвать девочку Стефанией, но муж сказал, что испорчу ей жизнь этим именем. Меня остановил муж. Он сказал, что надо какое-то имя попроще выбрать. Ладно, пускай будет так.

Фантазии некоторых родителей нет предела. В столичной семье Ивановых распространенная фамилия компенсируется редкими именами членов семьи. Шестеро детей и имя каждого несет особый смысл. Например, старшую дочь Ирина и Андрей назвали Радой, ведь девочка стала первой большой радостью в их семейной жизни.

Рада Иванова:

Мое имя мне очень нравится. Когда я представляюсь, сразу улыбка на лицах, удивление. Сразу переспрашивают: «Да, я тоже очень рад. А как вас зовут?». Я говорю, что это имя, почему-то путают с цыганским. Хотя оно имеет славянские корни. Имя Рада – Бог воды и солнца.

Велеслав, Златозар, Дарина, Милана и малютка Гордей. Родители очень внимательно подходили к выбору имен. Порой даже интуиция подсказывала, как назвать ребенка.

Ирина Иванова:

Милана и Златозар, когда родились, я просто перечисляла какие-то имена и смотрела в глаза. Если ребенок каким-то образом отзывался, улыбался, гримасничал, мы понимали, что это имя ему дано.

Родители стали замечать, что созвучно имени сформировались и некоторые черты характера их чад. Например, Гордей – старательный и гордый мальчик, Милана – очень милая и обаятельная, а Велеслав – смелый и благородный. Многие не решаются давать своим чадам необычные имена, но, по мнению главы семейства, эти опасения напрасны.

Андрей Иванов:

Чем многообразнее, разноплановее, разнокачественнее мы называем детей, чем чаще в одной семье звучат разные имена, тем более имена, несущие какую-то традицию (религиозную, жизненную, историческую), это однозначно будет содействовать укреплению семьи, рода.

Доказывают это и сами взрослые, которым еще в детстве подарили редкие имена. Будучи совсем маленькой, наша героиня Гамида совсем не любила свое имя. Воспитатели и учителя часто не правильно его произносили, а дети называли «Гамми». Но как только девушка узнала, откуда такое необычное имя, она безоговорочно его полюбила.

Гамида Валиева:

На самом деле меня назвали в честь моего дедушки. Мама очень любила своего папу. И чтобы как-то увековечить, дедушку зовут Гамид, меня зовут Гамида.

Еще во время беременности мать Гамиды точно знала, как назовет свою девочку. А вот отец об этих планах совсем не догадывался.

Гамида Валиева:

Папа, не спросив маму, пошел в то место, где получают свидетельства о рождении, и собирался написать имя Света. Хорошо, что позвонил, уточнил. Назвали Гамида.

А вот родители Владлена имя для своего мальчика выбирали долго, перебирая все возможные варианты.

Владлен Пастушенко:

Было три имени, которыми меня хотела назвать. Первое – это Вадим. Я был бы очень рад, если бы меня так назвали, потому что это в честь лучшего друга семьи. Второе имя – Леон. Вышел фильм такой, и отец захотел меня так назвать, но мама была против. И в конце концов папа взял огромный толковый словарь, начал искать мое будущее имя и нашел Владлен. Маме очень понравилось, они думали, что оно европейское. И назвали. И через два дня, как я родился, они нашли какую-то брошюру, где была расшифровка моего имени.

Это уже позже родители парня прочитали, что Владлен – это аббревиатура, которая расшифровывается как Владимир Ленин. И хотя эпоха, которая породила это имя давно ушла, оно не перестает пользоваться популярностью, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Владлен Пастушенко:

Оно мне начало нравится, когда мне исполнилось лет 17-18. Я понял, что это имя редкое. И когда у меня спрашивают, как меня зовут, имя часто забывают в следующий раз. Переспрашивают. В конце концов меня называют Влад. Мне это очень не нравится, я категорически против этого.

Как бы вы не назвали своего малыша в наступающем году Огненного петуха, помните: имя, как многие считают, определяет характер человека на всю жизнь.