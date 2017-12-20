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В США родилась девочка из замороженного 24 года назад эмбриона

20 декабря 2017 15:12
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Новости США. В Теннеси женщина родила ребенка из эмбриона, который находился в заморозке 24 года.

По информации CBS News, ребенок появился на свет из эмбриона, который провел в заморозке наибольшее время.

Девочка появилась на свет 25 ноября 2017 года. Ее назвали Эмма.

По словам специалистов, этот случай является уникальным, потому что Эмма стала первым ребенком, эмбрион которого был заморожен 24 года.

Эмбрион был заморожен в октябре 1992 года, всего через полтора года после рождения матери девочки – 26-летней Тины.

По словам отца малышки, Эмма является милым чудом. «Я думаю, что она выглядит прекрасно».

В мае нынешнего года после 17 лет неудачных попыток американка родила шестерых детей (подробности здесь).

# Беременность и роды # Фотофакт # калейдоскоп

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