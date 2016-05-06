В Испании сбежавший из цирка гиппопотам развлекал людей на улице

Новости Испании. В испанском городе Палос-де-ла-Фронтера из цирка сбежал гиппопотам. Он вышел на улицу ночью в среду и перекрыл движение машин, сообщает Fox News.

Заинтересованные этим событием очевидцы всячески пытались привлечь внимание животного. И хотя бегемот чувствовал себя уверенно, агрессию не проявлял, всё же попытался сбежать от назойливых людей.

Чтобы уговорить животное вернуться в загон, работникам цирка понадобилось 15 минут. Сообщается, что

гиппопотам «улизнул», когда его переводили из одной клетки в другую.

Представители власти заявили, что инцидент никакой опасности не представлял.

Подобный случай произошел в марте 2016-го в китайской провинции Юньнань. Там слон из заповедника вышел на парковку «поиграть с автомобилями». Подробности здесь!

Автор: Елизавета Будревич